डॉक्टर युवती प्रकरणात रणजितसिंहांचा संबंध नाही: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; विरोधकांनी राजकारण केले, काय म्हणाले?

CM Fadnavis Reaction on Allegations: मुख्यमंत्र्यांनी फलटणच्या विकासासाठी दिला कोट्यवधींचा निधी, विरोधकांच्या टीकेला उत्तर
सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : डॉक्टर युवतीच्या आत्महत्येच्या प्रकरणाचे विरोधकांनी विनाकारण भांडवल व राजकारण केले. हे शोभण्यासारखे नाही. सखोल तपास झाला आहे. सगळी तथ्ये समोर आली. एकंदर तपासावरून मी ठामपणे सांगू शकतो, की या आत्महत्येशी रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांचा काही संबंध नाही. संशयितांना कठोर शासन होईल. पीडितेच्या कुटुंबीयांनाही मदत करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री यांनी या वेळी म्हणाले.

