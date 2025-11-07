सातारा

Balasaheb Swami: सज्जनगडावर येणाऱ्या महिलांसाठी कोणताही ड्रेसकोडचा निर्णय नाही: संस्थानचे अध्यक्ष बाळासाहेब स्वामी यांची माहिती

No Dress Code for Women Visiting Sajjangad: सज्जनगडावर महिलांनी तोकडे कपडे घालून येवू नये, अशा आशयाचा मजकुर कागदावर लिहून कोणीतरी गडावरील राममंदिराच्या खांबावर चिटकविलेला होता. मात्र तो कागद काढून टाकला आहे. रामदास स्वामी संस्थानच्या वतीने महिलांच्या ड्रेसकोडबाबत काहीही निर्णय घेतलेला नाही.
Sajjangad Trust President Balasaheb Swami clarifies that there is no dress code for women devotees visiting the temple.

सातारा: सज्जनगड (ता.सातारा) येथे महिलांसाठी कोणताही ड्रेसकोड केलेला नाही. तसा कोणताही निर्णय रामदास स्वामी संस्थानच्या वतीने सध्यातरी घेतला गेला नाही, अशी माहिती संस्थानचे अध्यक्ष बाळासाहेब स्वामी यांनी दिली.

