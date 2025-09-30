सातारा

Satara Crime: 'वेगवेगळ्या गुन्ह्यांतील सराईत दाेघेजण जेरबंद'; पाच वर्षांपासून पोलिसांना देत हाेता गुंगारा

Skilled Criminal Finally Caught: संशयित येळे याने २०२० मध्ये लोणंद शहरात रॉयल वेज मार्केटिंग बिझनेस या नावाने कंपनी सुरू करून दहा महिन्यांत रक्कम दामदुप्पट करून देतो, असे आमिष दाखवून अनेकांची फसवणूक केली होती, तर संशयित भोसले याने एकास कुकरीने वार करून जखमी केले होते.
Police nab notorious criminal after 5 years; accused linked to multiple crimes.

लोणंद : वेगवेगळ्या गंभीर गुन्ह्यांतील दोन सराईत पाच वर्षांपासून पोलिसांना गुंगारा देत होते. लोणंद पोलिसांनी शिताफीने वेगवेगळ्या ठिकाणी जेरबंद केले. संदीप सोपान येळे (वय ४३, रा. पारोडी, ता. शिरूर) व किशोर ऊर्फ अभय छगन भोसले (वय ३६, रा. कोळकी, ता. फलटण) अशी दोघांची नावे आहेत.

