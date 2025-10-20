सातारा

Ramraje Naik-Nimbalkar: आता लढायचं, पक्ष कुठला ते नंतर बघू: रामराजे नाईक-निंबाळकर; कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात नेमकं काय म्हणाले?

Ramraje Naik-Nimbalkar Rallies Supporters:आज कार्यकर्ता म्हणून तुम्हाला त्रास होतोय, उद्या नागरिक म्हणून हा त्रास भोगावा लागणार आहे. त्यामुळे आता लढायचं, कुठला पक्ष ते नंतर बघू, असे आवाहन आमदार रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी केले.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
फलटण : सध्या तालुक्यात खोट्या केसेस, दमदाटीचे राजकारण सुरू झाले आहे. सत्तेचा गैरवापर करून आम्ही कधीही विरोधकांच्या कार्यकर्त्यांना त्रास दिला नाही, कारण ते आमचे संस्कार नाहीत; पण आता ही निवडणूक आमची राहिलेली नसून कार्यकर्त्यांच्या आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या अस्तित्वाची आणि शांततेने जगण्याची लढाई बनली आहे. आज कार्यकर्ता म्हणून तुम्हाला त्रास होतोय, उद्या नागरिक म्हणून हा त्रास भोगावा लागणार आहे. त्यामुळे आता लढायचं, कुठला पक्ष ते नंतर बघू, असे आवाहन आमदार रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी केले.

