Ramraje Naik-Nimbalkar: आता लढायचं, पक्ष कुठला ते नंतर बघू: रामराजे नाईक-निंबाळकर; कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात नेमकं काय म्हणाले?

फलटण : सध्या तालुक्यात खोट्या केसेस, दमदाटीचे राजकारण सुरू झाले आहे. सत्तेचा गैरवापर करून आम्ही कधीही विरोधकांच्या कार्यकर्त्यांना त्रास दिला नाही, कारण ते आमचे संस्कार नाहीत; पण आता ही निवडणूक आमची राहिलेली नसून कार्यकर्त्यांच्या आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या अस्तित्वाची आणि शांततेने जगण्याची लढाई बनली आहे. आज कार्यकर्ता म्हणून तुम्हाला त्रास होतोय, उद्या नागरिक म्हणून हा त्रास भोगावा लागणार आहे. त्यामुळे आता लढायचं, कुठला पक्ष ते नंतर बघू, असे आवाहन आमदार रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी केले..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.कोळकी (ता. फलटण) येथील कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी माजी आमदार दीपक चव्हाण, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संजीवराजे नाईक-निंबाळकर, फलटण बाजार समितीचे सभापती रघुनाथराजे नाईक-निंबाळकर आदी मान्यवर उपस्थित होते..रामराजे म्हणाले, ''विधानसभेच्या निवडणुकीत विरोधकांनी पैसे वाटत असताना आमचे कार्यकर्ते घरी त्यामुळे पराभव झाला. तुम्ही जर घाबरून घरी बसणार असाल तर आम्हाला लढाई करायची आहे; पण सैन्यच पळपुटे निघाले, तर काय उपयोग? जे गेले ते आमच्यासाठी मेले. आगामी निवडणूक आता आमची राहिलेली नसून कार्यकर्त्यांच्या आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या अस्तित्वाची आणि शांततेने जगण्याची लढाई बनली आहे. मला आता वाद घालणारा, गाव पातळीवर पोलिस केसेसला न घाबरणारा कार्यकर्ता अपेक्षित आहे. वाटेल ते करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत, आम्ही तुमच्यासाठी तुरुंगात जाऊ; पण तुम्ही मागे हटता कामा नये.''.संजीवराजे म्हणाले, ''आगामी होणाऱ्या विधानपरिषदेच्या पुणे पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीसाठी कार्यकर्त्यांनी जास्तीतजास्त पदवीधरांची नोंदणी करायची आहे, तसेच आगामी पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये रामराजे जो काय निर्णय घेतील. त्या निर्णया सोबत आपणा सर्वांनी बरोबर राहायचे आहे.''धोम-बलकवडी ही दोन्ही धरणे रामराजेंनी बांधली. आता हे लोक तेथे फोटो काढतात आणि स्वतःला पाणीदार म्हणून घेतात, हा निव्वळ निर्लज्जपणा आहे, अशा शब्दात माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्यावर न घेता रघुनाथराजे यांनी टीका केली..यावेळी माजी आमदार दीपक चव्हाण, पंचायत समितीचे माजी सभापती श्रीमंत विश्वजितराजे नाईक निंबाळकर, श्रीराम सहकारी कारखान्याचे अध्यक्ष डॉ. बाळासाहेब शेंडे, फलटण तालुका सहकारी दूध पुरवठा संघाचे अध्यक्ष धनंजय पवार आदींनी मनोगत व्यक्त केले.प्रमोद रणवरे यांनी सूत्रसंचालन केले. संजीवराजे नाईक निंबाळकर यांनी प्रास्ताविक केले. जयकुमार इंगळे यांनी आभार मानले. फलटण-कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.'...मला गव्हर्नर करतील'मला कोणत्या पक्षात जायचं ते कळतं. मी काय तीस वर्षे मुंबईला जाऊन लाटा मोजलेल्या नाहीत. मला स्वतःला भरपूर मिळालेले असून, मला कदाचित गव्हर्नर करतील; पण मला आता काही नको आहे, असे रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी स्पष्ट केले.