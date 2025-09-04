सातारा

Satara News: 'साताऱ्यात एनआरएचएम कर्मचाऱ्यांचे अनोखे आंदोलन'; विविध मागण्यांसाठी सत्यनारायणाची पूजा; १३ दिवसांपासून बेमुदत संप

Unique Agitation in Satara: शासनाने मागण्यांसंदर्भात कुठलाही तोडगा काढला नाही. कर्मचाऱ्यांनीदेखील ऐन गणेशोत्सवात जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलनाच्या ठिकाणीच सत्यनारायणाची पूजा घालत मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा ठाम निर्धार केला.
NRHM employees in Satara perform Satyanarayan Puja during their indefinite strike.
NRHM employees in Satara perform Satyanarayan Puja during their indefinite strike.Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणारे आरोग्य अधिकारी, कर्मचारी गेल्या १३ दिवसांपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. तरीदेखील शासनाने मागण्यांसंदर्भात कुठलाही तोडगा काढला नाही. कर्मचाऱ्यांनीदेखील ऐन गणेशोत्सवात जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलनाच्या ठिकाणीच सत्यनारायणाची पूजा घालत मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा ठाम निर्धार केला.

Loading content, please wait...
Satara
Health Department
Employees
district
agitation news
Health Department Satara
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com