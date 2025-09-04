Satara News: 'साताऱ्यात एनआरएचएम कर्मचाऱ्यांचे अनोखे आंदोलन'; विविध मागण्यांसाठी सत्यनारायणाची पूजा; १३ दिवसांपासून बेमुदत संप

सातारा: विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणारे आरोग्य अधिकारी, कर्मचारी गेल्या १३ दिवसांपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. तरीदेखील शासनाने मागण्यांसंदर्भात कुठलाही तोडगा काढला नाही. कर्मचाऱ्यांनीदेखील ऐन गणेशोत्सवात जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलनाच्या ठिकाणीच सत्यनारायणाची पूजा घालत मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा ठाम निर्धार केला. .Maratha Reservation: 'ओबीसी संघटनेचे साताऱ्यात धरणे आंदोलन'; मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाच्या निषेधात घोषणा; कुणबी नोंदींना विरोध.राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित शासन सेवेत समायोजनाबाबत होत असलेल्या विलंबासाठी शासन निर्णयानुसार दहा वर्षे व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना १४ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार शासन सेवेत समायोजन करण्याबाबत शासन निर्णय झाला आहे; परंतु त्यालाही सव्वा वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उलटला तरी त्याची अंमलबजावणी अद्याप झाली नाही. .या वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार त्यांना आरोग्य सेवेतील मान्यता व प्राप्त सर्व कक्षपदावर सामावून घेण्यात येईल, असे सांगितले होते; परंतु अभिभाषणामधील या निर्णयाची अंमलबजावणी पूर्ण झाली नाही, यासह विविध मागण्यांसाठी बंद पुकारला आहे. .Koregaon Market Committee: 'कोरेगाव बाजार समितीच्या संचालकपदी सोळसकर'; निवडणुकीत १३ मतांनी विजयी; ओंकार चव्हाण यांना मिळाली चार मते.या कर्मचाऱ्यांचा संप तत्काळ न मिटल्याने आरोग्य सेवेतील इतर कर्मचाऱ्यांवर ताण येत आहे. आरोग्यसेवा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर बहुतांश प्रमाणात अवलंबून आहे. मात्र, हेच कर्मचारी आंदोलनास बसल्याने यंत्रणा कोलमडली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.