सातारा

Success Story: 'ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याच्या कन्येची भरारी'; भरतगाववाडीच्या अर्पिता जगतापचे कौतुक, जिद्दीने दोन पदांना गवसणी

Pride of Bharatgaonwadi: आई मनीषा या घर सांभाळून शेतीकाम करतात. अर्पिताने राज्य शासनाच्या सरळसेवा भरतीद्वारे सातारा जिल्हा परिषदेत ग्रामपंचायत अधिकारीपदाच्या परीक्षेत यश मिळविले. बृहन्मुंबई महानगरपालिकामध्ये कार्यकारी सहाय्यकपदाच्या परीक्षेतही ती उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झाली.
Bharatgaonwadi’s pride – Arpita Jagtap achieves double success through sheer determination.

Bharatgaonwadi’s pride – Arpita Jagtap achieves double success through sheer determination.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागठाणे : घरची परिस्थिती बिकट. वडील ग्रामपंचायत कर्मचारी अन् आई शेतीकाम करणारी. अशातून वेगळी वाट शोधत त्यांच्या जिद्दी कन्येने एकाच वेळी दोन पदांना गवसणी घातली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे कोणताही क्लास न लावता अभ्यास, मेहनतीतून तिने हे यश संपादन केले आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Youth
women
Gram Panchayat
competitive exams
district
Daughter-in-law
Achievement
Young Girls
Success story

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com