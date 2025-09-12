Success Story: 'ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याच्या कन्येची भरारी'; भरतगाववाडीच्या अर्पिता जगतापचे कौतुक, जिद्दीने दोन पदांना गवसणी

नागठाणे : घरची परिस्थिती बिकट. वडील ग्रामपंचायत कर्मचारी अन् आई शेतीकाम करणारी. अशातून वेगळी वाट शोधत त्यांच्या जिद्दी कन्येने एकाच वेळी दोन पदांना गवसणी घातली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे कोणताही क्लास न लावता अभ्यास, मेहनतीतून तिने हे यश संपादन केले आहे..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.अर्पिता जगताप ही ती युवती. सातारा तालुक्यातील भरतगाववाडी हे तिचे गाव. अर्पिताचे वडील अंकुश जगताप हे ग्रामपंचायत कर्मचारी. आई मनीषा या घर सांभाळून शेतीकाम करतात. अर्पिताने राज्य शासनाच्या सरळसेवा भरतीद्वारे सातारा जिल्हा परिषदेत ग्रामपंचायत अधिकारीपदाच्या परीक्षेत यश मिळविले. बृहन्मुंबई महानगरपालिकामध्ये कार्यकारी सहाय्यकपदाच्या परीक्षेतही ती उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झाली. .अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत तिने हे यश पटकाविले आहे. अर्पिताचे प्राथमिक शिक्षण हे गावातील जिल्हा परिषद शाळेत अन् माध्यमिक शिक्षण हे श्रीमंत छत्रपती प्रतापसिंह महाराज हायस्कूलमध्ये झाले. यशवंतनगर (ता. कऱ्हाड) येथील सह्याद्री कृषी अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून तिने आपले बीटेकचे शिक्षण पूर्ण केले..माजी शिक्षण सभापती सुनील काटकर, माजी उपसभापती सूर्यकांत पडवळ, सरपंच ऊर्मिला पडवळ, जनार्दन घाडगे, राजेंद्र चव्हाण, सचिन पवार, सुरेश चव्हाण, तेजस जगताप, शरद इंगळे, नवनाथ चव्हाण, राजाराम चव्हाण, जयवंत पडवळ, किशोर चव्हाण, सुभेदार मेजर प्रभाकर काळे, शंकर काळे, नितीन गुजर, सतीश घाडगे, शंकर पवार तसेच विविध मंडळे, ग्रामस्थांनी अर्पिताचे अभिनंदन केले..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.मोलाचे मार्गदर्शनभरतगाववाडी गावचे सुपुत्र अन् सध्या भारतीय नौदल सेनेत कार्यरत असलेले कॅप्टन देविकिरण जगताप, तसेच त्यांच्या पत्नी कर्नल धनश्री जगताप यांनी वेळोवेळी केलेले मार्गदर्शन हेदेखील अर्पितासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.