Maratha Reservation: 'ओबीसी संघटनेचे साताऱ्यात धरणे आंदोलन'; मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाच्या निषेधात घोषणा; कुणबी नोंदींना विरोध

सातारा: मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यास विरोध असून, हा समाज खुल्या जागा आणि बोगस कुणबी नोंदीद्वारे आरक्षणाचा लाभ घेत आहे. हे बोगस दाखले रोखण्यासाठी जातीचे दाखले आधारकार्डला लिंक असावेत, तसेच शासनाने ओबीसींच्या सरकारी नोकऱ्यांतील अनुशेष तातडीने भरावा, भूमिहीनांना पडीक जमिनींचे वाटप करावे आदी मागण्यांसाठी सातारा जिल्हा ओबीसी संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करत शासनाच्या निर्णयाचा निषेध नोंदवला..माेठी बातमी! साताऱ्यात मोठ्या कंपन्या आणणार: सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे; आयटी पार्कच्या जागेचा ड्रोन सर्व्हे सुरू, लवकरच नोटिफिकेशन .राज्यभर ओबीसी संघटनांनी मराठा आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्हा ओबीसी संघटनेने साताऱ्यात आंदोलन केले. संघटनेचे अध्यक्ष भरत लोकरे, उपाध्यक्ष भानुदास वास्के, जयसिंग कुंभार यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी संघटनेने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले..या वेळी आंदोलकांनी शासनाच्या निर्णयाचा निषेध नोंदवला. ओबीसींबाबत शासन पक्षपातीपणे वागत असून, या समाजात शासनाविरोधात प्रचंड चीड निर्माण झाली आहे. ओबीसींच्या तुटपुंज्या २७ टक्के आरक्षणात पुढारलेल्या मराठा समाजाची घुसखोरी तातडीने थांबवावी, अशी मागणी या वेळी आंदोलकांनी केली. ओबीसींमधील घुसखोरीला आमचा ठाम विरोध आहे. केवळ विरोधामुळे सरकार मराठा समाजापुढे झुकत आहे. इतर मागास प्रवर्गासह इतर आरक्षणाच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. त्याबरोबरच मराठ्यांच्या ओबीसींमधील असांविधानिक समावेश आमच्या समाजाचे नुकसान करत आहे..राष्ट्रीय पातळीवरील काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, रेणके आयोग व शासनाने नेमलेल्या मुटीटकर समिती, बी. डी. देशमुख समिती, खत्री आयोग, बापट आयोग, सराफ आयोग आदींनी मराठा समाजाचे मागासलेपण नाकारलेले आहे. असे असताना मराठा समाजाच्या ताकदीपुढे शासनाने या समाजाला ग्रीन कार्पेट टाकले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यास आमचा विरोध आहे. हा समाज बोगस कुणबी नोंदीद्वारे आरक्षणाचा लाभ घेत आहे. हे बोगस दाखले रोखण्यासाठी जातीचे दाखले आधारकार्डला लिंक असावेत, तसेच शासनाने ओबीसींच्या सरकारी नोकऱ्यांतील अनुशेष तातडीने भरावा आदी मागण्या करण्यात आल्या असून, यावर १५ दिवसांत निर्णय घ्यावा अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे..माेठी बातमी! 'साेलापूर जिल्ह्यातील मराठा आंदोलकांवरील ५१ गुन्हे मागे'; पोलिसांकडून न्यायालयात अहवाल, ग्रामीणकडील आठ गुन्हे प्रलंबित.आंदोलनात आम्ही ओबीसी लिहिलेल्या टोप्या घालून आंदोलक सहभागी झाले होते. यामध्ये संघटनेचे महासचिव प्रमोद क्षीरसागर, कऱ्हाड शहराध्यक्ष विनायक गायकवाड, फलटणचे गणेश कुंभार, सुरेश कोरडे, उद्धव कर्णे, आनंदा पानसकर, ॲड. युवराज जाधव, मल्हारी चव्हाण, आयुब मोकाशी, अनिल लोहार, गोरखनाथ पवार, ॲड. विठ्ठल कदम, प्रवीण गुरव, बबन झोरे आदींसह संघटनेचे कार्यकर्ते यांचा समावेश होता.