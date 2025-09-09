सातारा

Minister Jayakumar Gore: ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही: ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे; मराठा समाजाला आरक्षण देताना मुख्यमंत्र्यांनी दक्षता घेतली

OBC Rights Protected: आताही मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनादरम्यान मराठा समाजासाठी आवश्यक जीआर काढण्यात आले आहेत. मराठा समाजाच्या मागण्यांना न्याय देण्यात महायुती सरकारला यश आले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही, याची मुख्यमंत्र्यांनी दक्षता घेतली आहे.
Minister Jayakumar Gore

Minister Jayakumar Gore

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बिजवडी: ओबीसी समाजबांधवांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. ओबीसी आरक्षणाला कोणत्याही परिस्थितीत धक्का लागू देणार नाही, असे त्यांनी खात्रीने सांगितले असल्याने ओबीसी समाजबांधवांनी निश्चिंत राहावे. त्यामुळे सर्वांनी एकोप्याने राहून राज्याला प्रगतिपथावर नेण्यात योगदान द्यावे, असे आवाहन ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले.

Loading content, please wait...
Satara
Jayakumar Gore
Maratha Reservation
district
obc reservation
Maharashtra Politics
OBC reservation issues

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com