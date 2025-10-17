पाटण: बदनामी करत असल्याबाबत विचारणा केली म्हणून महिलांशी उद्धटपणे बोलून अरेरावीची भाषा, अश्लील वर्तन व शिवीगाळ करून बघून घेतो, अशी धमकी दिल्याप्रकरणी येथील पोलिसात बचत गटातील महिलांनी विकास महादेव हादवे याच्यावर गुन्हा दाखल केला..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.पोलिसांची माहिती अशी, बुधवारी दुपारी दीडच्या सुमारास पाटण पंचायत समिती आवारात बचत गटातील महिलांनी विकास हादवे याला तू आमची बदनामी का करतोस, असा जाब विचारला. यावर विकास हादवे याने महिलांना अश्लील भाषेत शिवीगाळ करत दमदाटी केली. उद्धटपणे बोलून अरेरावीची भाषाही वापरली. .महिलांनी शिवीगाळ का करतोस, असे विचारले असता त्याने महिलांशी अश्लील वर्तन करून छेडछाड केली. तुम्हाला बघून घेतो, अशी धमकीही दिली. महिलांच्या अंगावर धावून येत धक्काबुक्कीही केली, असे बचत गटातील महिलांनी पोलिसात दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.फिर्यादीवरून संशयितावर पाटण पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. संशयित विकास हादवे हा शेतकरी सेना पश्चिम महाराष्ट्र पदाच्या माध्यमातून वावरत असल्याचे समोर येत आहे. संशयितास अद्यापही अटक झाली नाही. पोलिस निरीक्षक अविनाश कवठेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संजय राऊत तपास करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.