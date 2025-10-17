सातारा

Patan Crime: अश्‍लील वर्तन केल्याप्रकरणी पाटण पोलिसात एकावर गुन्हा

बुधवारी दुपारी दीडच्या सुमारास पाटण पंचायत समिती आवारात बचत गटातील महिलांनी विकास हादवे याला तू आमची बदनामी का करतोस, असा जाब विचारला. यावर विकास हादवे याने महिलांना अश्लील भाषेत शिवीगाळ करत दमदाटी केली. उद्धटपणे बोलून अरेरावीची भाषाही वापरली.
Patan Police register case against one person for obscene behaviour; investigation underway in Satara district.

सकाळ वृत्तसेवा
पाटण: बदनामी करत असल्याबाबत विचारणा केली म्हणून महिलांशी उद्धटपणे बोलून अरेरावीची भाषा, अश्लील वर्तन व शिवीगाळ करून बघून घेतो, अशी धमकी दिल्याप्रकरणी येथील पोलिसात बचत गटातील महिलांनी विकास महादेव हादवे याच्यावर गुन्हा दाखल केला.

