ISRO Success Story: 'वडीच्या ओमकार मुळीकची इस्रोत झेप'; प्रतिकूल परिस्थितीत जिद्दीच्या जाेरावर यशस्वी कामगिरी; आई-वडिलांच्या डाेळ्यात पाणी !

औंध : वडी (ता. खटाव) येथील तरुण अभियंता ओमकार रवींद्र मुळीक याची भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेमध्ये संशोधकपदासाठी निवड झाली आहे. इस्रोच्या भरती प्रक्रियेतील लेखी परीक्षा आणि मुलाखत या दोन्ही टप्प्यांत त्यांनी उल्लेखनीय यश मिळवले. त्याच्या निवडीमुळे ग्रामस्थ आनंदले आहेत..ओमकार याचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मुंबई येथे झाले आहे. त्याने अभियांत्रिकी शाखेतून पदवी प्राप्त केली आहे. त्यानंतर पदव्युत्तर पदवी एमटेक शिक्षणासाठी त्याची आयआयटी पवई येथे निवड झाली होती. इस्रोच्या भरती प्रक्रियेत लेखी परीक्षा व मुलाखत या दोन्ही टप्प्यांमध्ये त्याने उल्लेखनीय कामगिरी केली. त्याची इस्रोमध्ये झालेली निवड ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना प्रेरणादायी ठरणार आहे. .ओमकार याचे वडील रवींद्र मुंबईत रंगकाम करतात, तर आई शोभा गृहिणी आहे. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत जिद्द, चिकाटी आणि परिश्रमाने त्याने शिक्षण पूर्ण केले आहे. त्याची निवड जाहीर होताच वडी गावात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वडी येथील दत्त देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने ओमकार मुळीक आणि त्याच्या आई- वडिलांचा सत्कार करण्यात आला. त्याने मिळवलेल्या यशाबद्दल सर्वत्र अभिनंदन होत आहे..प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण घेताना माझ्या आई- वडिलांनी कधीच माझ्यावर दबाव टाकला नाही. परीक्षेची तयारी करताना कुटुंबांचे मोठे पाठबळ मिळाले. त्यामुळे आत्मविश्वास निर्माण झाला. देशाच्या अवकाश संशोधनात योगदान देण्याची संधी मिळणे हा माझ्यासाठी सन्मान आहे. मिळालेल्या संधीचे नक्की सोने करीन.- ओमकार मुळीक.