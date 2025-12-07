सातारा

ISRO Success Story: 'वडीच्या ओमकार मुळीकची इस्रोत झेप'; प्रतिकूल परिस्थितीत जिद्दीच्या जाेरावर यशस्वी कामगिरी; आई-वडिलांच्या डाेळ्यात पाणी !

Omkar Mulik ISRO achievement story from Vadi: लहानपणापासून अभ्यासात हुशार असलेल्या ओमकारने दिवस-रात्र कष्ट केले. अनेकवेळा अडचणी आल्या, आर्थिक प्रश्न उभे राहिले, पण त्याने हार मानली नाही. त्याची जिद्द, चिकाटी आणि प्रखर इच्छाशक्ती यामुळेच हे यश शक्य झाले.
Against All Odds! Omkar Mulik Reaches ISRO, Parents Overwhelmed with Joy

सकाळ वृत्तसेवा
औंध : वडी (ता. खटाव) येथील तरुण अभियंता ओमकार रवींद्र मुळीक याची भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेमध्ये संशोधकपदासाठी निवड झाली आहे. इस्रोच्या भरती प्रक्रियेतील लेखी परीक्षा आणि मुलाखत या दोन्ही टप्प्यांत त्यांनी उल्लेखनीय यश मिळवले. त्याच्या निवडीमुळे ग्रामस्थ आनंदले आहेत.

