Lonand Criem: 'काळज अपहरणप्रकरणी एकास अटक'; लोणंद पोलिसांची कामगिरी; इतर चार संशयितांचा शोध सुरू

लोणंद : काळज (ता. फलटण) येथे एकाचे अपहरण प्रकरणातील एका फरारी संशयितास लोणंद पोलिसांनी शिताफीने पकडून जेरबंद केले. अजय शशिकांत सपकाळ (वय २४, रा. साखरवाडी, ता. फलटण) असे संशयिताचे नाव आहे. त्याच्या चार साथीदारांची शोध सुरू आहे..याबाबत अधिक माहिती अशी, की काळज (ता. फलटण) येथे १२ जून २०२५ रोजी लोणंद- फलटण रस्त्यावरील चौकात पाच जणांनी एकाचे मोटारसायकलवरून अपहरण करून त्यास मारहाण केल्याची घटना घडली होती..याबाबत अपहरण झालेल्या मुलाच्या वडिलांनी लोणंद पोलिस ठाण्यात याबाबत तशी फिर्याद दिली होती. त्यानुसार जिल्हा पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडूकर, फलटण पोलिस उपअधीक्षक विशाल खांबे यांनी लोणंद पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक सुशील भोसले यांना या प्रकरणाचा त्वरित छडा लावून या आरोपी संशयित आरोपींना लवकरात लवकर अटक करण्याबाबतच्या सूचना दिल्या होत्या. .त्याप्रमाणे सहायक पोलिस निरीक्षक सुशील भोसले यांनी डीबी पथकास आरोपीचा शोध घेण्यास व गोपनीय माहिती प्राप्त करण्यास मार्गदर्शन केले. त्यानुसार संशयित अजय सपकाळ याला खराडेवाडी (ता. फलटण) येथून ताब्यात घेतले, तर अन्य चार फरारी संशयितांचा लोणंद पोलिस शोध घेत आहेत.. या कारवाईत पोलिस उपनिरीक्षक रोहित हेगडे, सहायक पोलिस उपनिरीक्षक विजय पिसाळ, विष्णू धुमाळ, पोलिस हवालदार नितीन भोसले, सतीश दडस, बापूराव मदने, विठ्ठल काळे, अंकुश कोळेकर, अमोल जाधव, सचिन कोळेकर आदींनी सहभाग घेतला. अधिक तपास सहायक पोलिस निरीक्षक सुशील भोसले करत आहेत..