Lonand Criem: 'काळज अपहरणप्रकरणी एकास अटक'; लोणंद पोलिसांची कामगिरी; इतर चार संशयितांचा शोध सुरू

Breakthrough in Kalaj Kidnapping: अपहरण प्रकरणातील एका फरारी संशयितास लोणंद पोलिसांनी शिताफीने पकडून जेरबंद केले. अजय शशिकांत सपकाळ (वय २४, रा. साखरवाडी, ता. फलटण) असे संशयिताचे नाव आहे. त्याच्या चार साथीदारांची शोध सुरू आहे.
लोणंद : काळज (ता. फलटण) येथे एकाचे अपहरण प्रकरणातील एका फरारी संशयितास लोणंद पोलिसांनी शिताफीने पकडून जेरबंद केले. अजय शशिकांत सपकाळ (वय २४, रा. साखरवाडी, ता. फलटण) असे संशयिताचे नाव आहे. त्याच्या चार साथीदारांची शोध सुरू आहे.

