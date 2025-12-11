Satara News: सातारमध्ये डकमध्ये पडून एक जण जखमी; साताऱ्यात अग्निशामक दल, पोलिसांकडून बचावकार्य..

सातारा : शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी असणाऱ्या ग्रेडसेपरेटरच्या डकमध्ये पडून एक अज्ञात व्यक्ती जखमी झाला. सुमारे २० मिनिटांनी अग्निशमन दलाला पाचारण केल्यानंतर जवानांनी शिडीच्या साहाय्याने जखमीला बाहेर काढून उपचारार्थ रुग्णालयात दाखल केले. .पोवई नाक्यावर पंचायत समिती सभापतींच्या निवासस्थानासमोर ग्रेडसेपरेटरचा २० फूट डक आहे. एक अज्ञात व्यक्ती या डकलगत बसला होता. सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास या व्यक्तीचा तोल जाऊन डकमध्ये पडला. सुरुवातीला ही घटना कुणाच्याही नजरेस पडली नाही. मात्र, जखमी व्यक्तीने आरडाओरडा केल्यानंतर परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. सुरुवातीला नागरिकांनी जखमीला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. .मात्र, खड्डा खोल असल्याने प्रयत्न अयशस्वी होत होता. अखेर स्थानिकांनी अग्निशामक दलाला माहिती दिल्यानंतर तत्काळ जवान घटनास्थळी दाखल झाले. जवानांनी शिडीच्या साहाय्याने जखमीला बाहेर काढून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दरम्यान, घटनेनंतर पोवई नाका परिसरात बघ्यांची मोठी गर्दी जमली होती. घटनास्थळी पोलिसही दाखल होत वाहतूक कोंडी सुरळीत करत होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.