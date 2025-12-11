सातारा

Satara News: सातारमध्ये डकमध्ये पडून एक जण जखमी; साताऱ्यात अग्निशामक दल, पोलिसांकडून बचावकार्य..

Satara Accident Rescue by fire Brigade: ग्रेडसेपरेटरच्या डकमध्ये पडून व्यक्ती जखमी; अग्निशामक दलाच्या तत्परतेने जीव वाचला
Swift Action by Satara Fire Brigade as Man Rescued From Water Pit Accident

Swift Action by Satara Fire Brigade as Man Rescued From Water Pit Accident

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी असणाऱ्या ग्रेडसेपरेटरच्या डकमध्ये पडून एक अज्ञात व्यक्ती जखमी झाला. सुमारे २० मिनिटांनी अग्निशमन दलाला पाचारण केल्यानंतर जवानांनी शिडीच्या साहाय्याने जखमीला बाहेर काढून उपचारार्थ रुग्णालयात दाखल केले.

Loading content, please wait...
Satara
accident
district
Primary rescue team

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com