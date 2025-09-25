सातारा

Satara News: सातारा जिल्ह्याचा ‘सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया’ उद्योगात डंका; पटकावले अव्‍वल स्थान; एक हजार १२ प्रकल्पांना मंजुरी, योजनेला प्रतिसाद

Satara Leads in ‘Micro Food Processing’ Industry: पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना ही केंद्र शासनाची आहे. या योजनेंतर्गत ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ यावर उद्योग होत आहेत. जिल्ह्यातही विविध प्रकारचे अन्नधान्य, तसेच फळे पिकवली जातात.
Satara district celebrates its top position in micro food processing industry, showcasing approved projects and growing industrial initiatives.

Satara district celebrates its top position in micro food processing industry, showcasing approved projects and growing industrial initiatives.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत शासनाकडून ३५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळत आहे. जिल्ह्यात या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळत असून, आतापर्यंत जिल्ह्यात एक हजार १२ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे योजनेत निर्धारित उद्दिष्टानुसार जिल्ह्याने अव्वल स्थान मिळवले आहे.

Loading content, please wait...
Satara
district
Food Grains
Government scheme

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com