सातारा

Satara Palakhi: येई ओ माउली... पोलिस बंदोबस्‍त भारी! पालखीचे सातारा जिल्ह्यात हाेणार आगमन, ३०० स्वयंसेवक, १,३०० होमगार्ड आणि एसआरपीएफ तैनात

Ashadhi Wari 2026 police deployment: ज्ञानेश्वर माउलींच्या पालखीच्या स्वागतासाठी सातारा जिल्हा सज्ज; सूक्ष्म नियोजनासह पोलिस, होमगार्ड, स्वयंसेवकांचा तगडा बंदोबस्त
Satara Police Strengthen Security for Sant Dnyaneshwar Maharaj Palkhi Yatra

Satara Police Strengthen Security for Sant Dnyaneshwar Maharaj Palkhi Yatra

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-रमेश धायगुडे/मनोज पवार

लोणंद : संतश्रेष्‍ठ ज्ञानेश्वर माउलींच्या पालखी सोहळ्याचे बुधवारी (ता. १५) जिल्ह्यात आगमन होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पोलिस दलातर्फे बंदोबस्ताचे सूक्ष्म नियोजन करून यंत्रणा सज्ज झाली आहे. पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक वैशाली कडुकर, फलटणचे पोलिस उपअधीक्षक धन्यकुमार गोडसे यांच्या नियंत्रणाखाली बंदोबस्ताची व्यवस्था केली असल्‍याची माहिती लोणंदचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शिवाजी जायपत्रे यांनी दिली.

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