-रमेश धायगुडे/मनोज पवार लोणंद : संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माउलींच्या पालखी सोहळ्याचे बुधवारी (ता. १५) जिल्ह्यात आगमन होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पोलिस दलातर्फे बंदोबस्ताचे सूक्ष्म नियोजन करून यंत्रणा सज्ज झाली आहे. पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक वैशाली कडुकर, फलटणचे पोलिस उपअधीक्षक धन्यकुमार गोडसे यांच्या नियंत्रणाखाली बंदोबस्ताची व्यवस्था केली असल्याची माहिती लोणंदचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शिवाजी जायपत्रे यांनी दिली. .farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.पालखी सोहळ्याचे नीरा नदीस्नान आटोपून बुधवारी (ता. १५) सातारा जिल्ह्यात पाडेगाव येथे आगमन होत आहे. तेथून दुसऱ्या दिवशी तरडगाव आणि शुक्रवारी (ता. १७) फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत आगमन होणार आहे. त्यानंतर १८ जुलैला बरड येथून पालखी पुढील मुक्कामासाठी मार्गस्थ होणार आहे. या कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी जिल्हा पोलिस दलाने बंदोबस्ताचे व्यापक नियोजन केले आहे..फलटण ग्रामीणच्या बंदोबस्तात पोलिस ठाण्याच्या मदतीसाठी स्वरूपा करिअर ॲकॅडमी (फलटण), ध्येय करिअर ॲकॅडमी (सोमंथळी) आणि कोलवडीकर ॲकॅडमी (वडले) येथील सुमारे ३०० स्वयंसेवक पोलिस मित्र म्हणून कार्यरत राहणार आहेत, तसेच ६५ पोलिस पाटीलही पालखी सोहळ्यात पोलिसांना सहकार्य करणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक राजकुमार भुजबळ यांनी विविध करिअर ॲकॅडमीतील स्वयंसेवकांना पालखी सोहळ्यादरम्यान कर्तव्य बजावताना कशाप्रकारे सहकार्य करावे, याबाबत मार्गदर्शन केले..सराईत ९७ गुन्हेगार तडीपारपालखी कालावधीत कायदा व सुव्यवस्थेसाठी ९७ गुन्हेगारांना तडीपार (जिल्हा बंदी) करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. विशेष पोलिस महानिरीक्षक रंजन कुमार शर्मा, पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक वैशाली कडुकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपअधीक्षक धन्यकुमार गोडसे यांच्या नेतृत्वाखाली ही प्रतिबंधात्मक कारवाई राबविण्यात आली आहे..असे असेल ‘बंदोबस्तबळ’चोऱ्यामाऱ्या रोखण्यासह महिला सुरक्षिततेसाठी डीबी पथके.पोलिस उपअधीक्षक ते पोलिस फौजदार दर्जाचे ६३ अधिकारी.पुरुष पोलिस व अंमलदार ७३९. महिला पोलिस व अंमलदार ९७.पुरुष होमगार्ड ११००, महिला होमगार्ड २००.वाहतूक नियंत्रण कर्मचारी ७५.आरसीपीची टीम, बीडीडीएसचे बाँब शोधक पथक एक..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.जिल्ह्याबाहेरील कुमकपोलिस उपअधीक्षक ते फौजदार दर्जाचे अधिकारी १८कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातून प्रत्येकी १४० अंमलदाररायगड जिल्ह्यातून १० अंमलदार, ३० अतिरिक्त वाहतूक अंमलदारएसआरपीएफ कंपनीही तैनात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.