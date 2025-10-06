सातारा

Khandala News:'ऑनलाइन पाहता येणार ग्रामपंचायतींचे कामकाज'; खंडाळा तालुक्यात वेबसाइट उपलब्ध, पंचायतराज अभियानांतर्गत उपक्रम

Digital Governance Boost: मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत लोकाभिमुख सक्षम पंचायत प्रशासन (गुड गव्हर्नन्स) यासारख्या महत्त्वपूर्ण कार्यात खंडाळा विकास गटाने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल अग्रेसर केले आहे.
Digital Governance Boost: Gram Panchayat Work in Khandala Taluka Goes Online

सकाळ वृत्तसेवा
खंडाळा : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत तालुक्यातील सर्व ६३ ग्रामपंचायतींच्या वेबसाइट्स तयार केल्या आहेत. त्यामुळे आता लवकरच तालुक्यातील ग्रामस्थांना पारदर्शक व जबाबदार ग्रामपंचायत प्रशासनाचे कामकाज थेट ऑनलाइन पाहता येणार आहे.

