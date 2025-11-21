'पाचगणी नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराचा अपहरणाचा प्रयत्न'; सातारा जिल्ह्यात खळबळ, साधूच्या वेशात आली टोळी अन्..

भिलार: पाचगणी पालिकेच्या निवडणुकीत नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराला नागा स्वामींकडून वश करून अपहरण करण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सकाळीच घडलेल्या या प्रकारामुळे पाचगणीसह महाबळेश्वर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. या संदर्भात पाचगणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना उमेदवारांवर अशाप्रकारे दबाव आणण्याचा किंवा त्यांना लक्ष्य करण्याचा हा प्रयत्न असल्याची कुजबूज शहरात सुरू झाली आहे..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...पोलिसांच्या माहितीनुसार, संतोष प्रभू कांबळे (वय ४८, रा. शिमला हॉटेल, पाचगणी, ता. महाबळेश्वर) हे सध्या पाचगणी पालिकेच्या निवडणुकीमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. आज सकाळी सुमारे साडेआठच्या सुमारास कांबळे हे घराच्या वरच्या मजल्यावर झोपेत असतानाच खालच्या मजल्यावर अनोळखी साधूसदृश लोकांचा हलकासा बोलण्याचा आवाज ऐकू आला. काय प्रकरण आहे, हे पाहण्यासाठी ते जागे झाले. खिडकीतून डोकावून पाहिले असता घराबाहेर एक कार उभी असल्याचे त्यांना दिसले. गाडीत काही जण बसलेले होते. त्यापैकी दोन जण साधूच्या वेशात जिन्यावरून वर येताना त्यांनी पाहिले..श्री. कांबळे यांच्या म्हणण्यानुसार, या दोघांच्या संपूर्ण अंगाला पांढरे भस्म लावलेले होते. अंगात भगवी वस्त्र होती. त्यांचे वय अंदाजे ३५ ते ४० वर्षांच्या दरम्यान असावे. अचानक घराकडे येणाऱ्या या साधूसदृश व्यक्तींना पाहून कांबळे घराच्या बाहेर आले. तेव्हा त्या दोघांनी श्री. कांबळे यांना उद्देशून, ‘‘महाराज गाडीत बसले आहेत. तुम्ही इलेक्शनला उभे आहात, महाराजांचा आशीर्वाद घ्या,’’ असे सांगत त्यांना खाली गाडीकडे येण्यासाठी आग्रह करू लागले. त्यांच्या सोबतचा एक इसम सातत्याने हिंदीमध्ये बोलत होता, असेही श्री. कांबळे यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे..श्री. कांबळे यांनी या अनोळखी मंडळींच्या हेतूबाबत शंका व्यक्त करत खाली जाण्यास नकार दिल्याने त्यावेळी त्या साधूंपैकी एकाने कांबळे यांच्या अंगावर अंगारा फेकण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रकार पाहताच श्री. कांबळे यांनी प्रतिकार केला. यामुळे कांबळे आणि त्या दोघांमध्ये झटापट व हातापायी सुरू झाली. या गोंधळात श्री. कांबळे यांना जबरदस्तीने ओढून गाडीपाशी नेण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे..या दरम्यान धक्काबुक्की होत असताना कारची पाठीमागील काच फुटली. त्यानंतर साधूंच्या वेशातील तिघेही महाबळेश्वरच्या दिशेने गाडीत बसून पसार झाले. गोंधळाच्या वातावरणातही कांबळे यांनी गाडीचा नोंदणी क्रमांक पाहण्याचा प्रयत्न केला. तो उत्तर प्रदेश (युपी) राज्याचा पासिंग असल्याचे त्यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. या प्रकारानंतर कांबळे कुटुंबीय भीतीच्या वातावरणात आहेत. ‘‘साधूच्या वेशात येऊन अंगारा फेकायचा, गाडीकडे ओढत न्यायचा, हे सर्व नियोजित व संशयास्पद वाटते,” असे कांबळे यांचे म्हणणे आहे..घटनेची माहिती मिळताच पाचगणी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दिलीप पवार व त्यांच्या पथकाने श्री. कांबळे यांच्या घरी जाऊन पंचनामा केला. परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे, आसपासच्या हॉटेल व लॉजेसमधील नोंदी, तसेच टोलनाक्यांवरील चित्रीकरणातून संबंधित गाडीचा माग काढण्याचे काम सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. निवडणुकीच्या तोंडावर उमेदवारांना घाबरवणे, त्यांच्यावर दबाव आणणे की इतर काही उद्देश होता, याबाबतही पोलिस विविध अंगांनी तपास करत आहेत. थंड हवामानासाठी प्रसिद्घ असलेल्या पाचगणीत निवडणुकीच्या तोंडावर घडलेल्या या प्रकारामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...सध्या निवडणुकीची धामधूम असल्याने काही लोक साधूंच्या वेशात उमेदवारांना गंडा घालण्याचे किंवा त्यांना मानसिकदृष्ट्या अस्थिर करण्याचे प्रकार काही ठिकाणी घडत आहेत. या प्रकरणातही साधूंच्या वेशात येऊन उमेदवाराला वश करून गाडीपर्यंत ओढण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप आहे. याचा सखोल तपास सुरू आहे. नागरिकांनी अथवा उमेदवारांनी अशा स्वरूपाच्या अनोळखी साधूंपासून सावध राहावे. कुणीही ‘आशीर्वाद’, ‘गंडा’, ‘ताईत’ किंवा ‘ज्योतिष’ या नावाखाली घरात शिरण्याचा, उमेदवाराशी एकांतात बोलण्याचा किंवा गाडीत बसवण्याचा प्रयत्न करत असेल तर तत्काळ पोलिसांना कळवावे. अशा प्रकारची फसवणूक, धमकी किंवा जबरदस्ती होत असल्यास पाचगणी पोलिस ठाण्याशी तत्काळ संपर्क साधावा.- दिलीप पवार, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.