पाचगणी : महाबळेश्वरनंतर आता अन्न व औषध प्रशासन विभागाने (एफडीए) आपला मोर्चा पर्यटननगरी पाचगणीकडे वळवला आहे. एफडीएच्या विशेष पथकाने पाचगणी शहरातील पाच बड्या हॉटेलवर अचानक धाड टाकून त्यांच्या रेस्टॉरंट आणि किचनची सखोल तपासणी (Panchgani hotel food safety inspection) केली. .तपासणीदरम्यान दोन हॉटेलमध्ये स्वच्छतेबाबत गंभीर त्रुटी आढळण्याबरोबरच मुदतबाह्य अन्नपदार्थही आढळून आले. त्यामुळे या दोन्ही हॉटेलचे अन्न विक्री परवाने ठराविक कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले आहेत. अन्य तीन हॉटेलमधील स्वच्छतेबाबत अनियमितता आढळल्याने त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या कारवाईमुळे पाचगणीतील हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे..सातारा येथील अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या विशेष पथकाने ही तपासणी मोहीम राबवली. उपायुक्त संजय शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने पाचगणी शहरातील पाच मोठ्या हॉटेलना भेट देऊन त्यांच्या रेस्टॉरंट आणि स्वयंपाकघराची पाहणी केली. यामध्ये हॉटेलमधील स्वच्छता, अन्नपदार्थांची साठवणूक, खाद्यपदार्थ तयार करण्याची पद्धत, तसेच अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन केले जाते की नाही, याची तपासणी करण्यात आली..तपासणीमध्ये राधा कृष्ण फूड कोर्ट (शॉपिंग सेंटर, पाचगणी) आणि समर प्लाझा (खिंगर रोड) या दोन हॉटेलमध्ये स्वच्छतेबाबत गंभीर त्रुटी आढळल्या. याशिवाय मुदतबाह्य अन्नपदार्थही आढळून आल्याने प्रशासनाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेत दोन्ही हॉटेलचे अन्न विक्री परवाने ठराविक कालावधीसाठी निलंबित केले आहेत. अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे तपासणीत निदर्शनास आल्याने ही कारवाई करण्यात आली..Adani Tarali Pump Storage Project : तारळेतील अदानी प्रकल्पाचे काम सुरूच; पाटण वन विभागाच्या आदेशाला केराची टोपली, परवानगीविना काम सुरू ठेवल्याचा ठपका.दरम्यान, क्लिफ इन (नारायण लॉज परिसर), ब्लू कंट्री (खिंगर रोड) आणि फ्रेंच ट्रीट (शॉपिंग सेंटर) या अन्य तीन हॉटेलमध्येही स्वच्छतेबाबत अनियमितता आढळून आली. त्यामुळे संबंधित हॉटेल व्यवस्थापनाला अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या विशेष तपासणी मोहिमेतील पथकात पी. एन. वायकर, ए. ए. गायकवाड आणि सायली खपाने या महिला अधिकाऱ्यांसह विभागाचे अन्य कर्मचारी सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.