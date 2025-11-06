सातारा

Satara Crime:'पाचगणी पोलिसांकडून दुचाकी चोरटा जेरबंद'; विविध ठिकाणांहून चोरलेली तीन वाहने जप्त; २४ तासांत गुन्ह्याचा छडा

Panchgani Police Nab Bike Thief: पाचगणी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत दोन वेगवेगळ्या दुचाकी चोरीच्या गुन्ह्यांमध्ये कौशल्याने तपास करत २४ तासांत तीन दुचाकी हस्तगत केल्या. या कारवाईत पोलिसांनी दीड लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करत एका संशयिताला अटक केली आहे.
Panchgani Police team with the recovered bikes; thief arrested within 24 hours of the complaint.

सकाळ वृत्तसेवा
भिलार: पाचगणी पोलिसांनी दुचाकी चोरट्याला मुद्देमालासह २४ तासांत अटक केली. त्याच्याकडून विविध ठिकाणांहून चोरलेल्या तीन दुचाकी पोलिसांनी जप्त केल्या आहेत. विवेक विठोबा मोरे (वय १९, रा. गोडवली, ता. महाबळेश्वर, मूळगाव रा. करंजे, ता. पोलादपूर, जि. रायगड) असे अटक केलेल्या संशयिताचे नाव आहे.

