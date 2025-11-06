Satara Crime:'पाचगणी पोलिसांकडून दुचाकी चोरटा जेरबंद'; विविध ठिकाणांहून चोरलेली तीन वाहने जप्त; २४ तासांत गुन्ह्याचा छडा

भिलार: पाचगणी पोलिसांनी दुचाकी चोरट्याला मुद्देमालासह २४ तासांत अटक केली. त्याच्याकडून विविध ठिकाणांहून चोरलेल्या तीन दुचाकी पोलिसांनी जप्त केल्या आहेत. विवेक विठोबा मोरे (वय १९, रा. गोडवली, ता. महाबळेश्वर, मूळगाव रा. करंजे, ता. पोलादपूर, जि. रायगड) असे अटक केलेल्या संशयिताचे नाव आहे..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, पाचगणी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत दोन वेगवेगळ्या दुचाकी चोरीच्या गुन्ह्यांमध्ये कौशल्याने तपास करत २४ तासांत तीन दुचाकी हस्तगत केल्या. या कारवाईत पोलिसांनी दीड लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करत एका संशयिताला अटक केली आहे..सोमवारी (ता. तीन) रात्री भोसे गावच्या झोळी परिसरातून फिर्यादी सुजित दिलीप गोळे यांच्यासह दुसरी एक अशा एक लाख रुपये किमतीच्या दोन दुचाकी चोरीस गेल्या होत्या, तर शनिवारी (ता. एक) सकाळी निवांत हॉटेलजवळ तायघाट येथून उमेश शिवाजी पार्टे यांची ५० हजार रुपये किमतीची दुचाकी चोरीला गेली होती. याबाबत पाचगणी पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता..यामध्ये पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर व पोलिस उपअधीक्षक सुनील साळुंखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाचगणी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दिलीप पवार यांनी दुचाकी चोरीच्या गुन्ह्याचा तपास करत २४ तासांत संशयिताच्या मुसक्या आवळल्या..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...\rकारवाईत सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दिलीप पवार, हवालदार इम्रान मुलाणी, सहाय्यक फौजदार सुजाता मोकाशी, हवालदार श्रीकांत कांबळे, उमेश लोखंडे, अमोल जगताप यांनी सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.