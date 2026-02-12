सातारा

Inspiring Police Story: स्वत:चा निवडणूक भत्ता दिला होमगार्डला; पाचगणीतील पोलिसाने जपली खाकी वर्दीतील माणुसकी!

सकाळ वृत्तसेवा
भिलार : पोलिसाच्या खाकी वर्दीतील माणुसकीचे दर्शन घडवणाऱ्या घटनेचा प्रत्यय पाचगणी परिसरात आला. पोलिस हवालदार विनोद लक्ष्मण पवार यांनी निवडणूक कर्तव्यावर असताना आपल्यासोबत काम करणाऱ्या होमगार्डला स्वतःचा बंदोबस्त भत्ता भेट देऊन कृतज्ञता व्यक्त केली.

