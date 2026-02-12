Inspiring Police Story: स्वत:चा निवडणूक भत्ता दिला होमगार्डला; पाचगणीतील पोलिसाने जपली खाकी वर्दीतील माणुसकी!

भिलार : पोलिसाच्या खाकी वर्दीतील माणुसकीचे दर्शन घडवणाऱ्या घटनेचा प्रत्यय पाचगणी परिसरात आला. पोलिस हवालदार विनोद लक्ष्मण पवार यांनी निवडणूक कर्तव्यावर असताना आपल्यासोबत काम करणाऱ्या होमगार्डला स्वतःचा बंदोबस्त भत्ता भेट देऊन कृतज्ञता व्यक्त केली. .Latur News: लातूरजवळील धावपट्टी चुकली तर विमानाचे दगडाच्या खाणीत लॅंडिंग; विमानतळाभोवती बेसुमार दगडांचे उत्खनन, धक्कादायक माहीती समाेर...नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीदरम्यान पाचगणी पोलिस ठाण्यातील हवालदार विनोद पवार यांची भोसेतील मतदान केंद्रावर नियुक्ती करण्यात आली होती. याच ठिकाणी अहिल्या पथकातील होमगार्ड कर्मचारीही रात्रंदिवस बंदोबस्त तैनात होते. हे कर्मचारी अत्यंत दुर्गम आणि लांबच्या अंतरावरून आपले घरदार सोडून या कामासाठी आले होते. .कोणत्याही विशेष सुविधांची अपेक्षा न ठेवता, तुटपुंज्या मानधनावर हे होमगार्ड आपली सेवा चोख बजावत असल्याचे विनोद पवार यांनी जवळून पाहिले. त्यांच्या या प्रामाणिक सेवेबद्दल आदर व्यक्त करण्यासाठी पवार यांनी निवडणूक ड्यूटीसाठी शासनाकडून मिळणारा स्वतःचा विशेष भत्ता या होमगार्ड कर्मचाऱ्यांस भेट दिला. आम्ही सर्वजण खाकीच्या कुटुंबातीलच सदस्य आहोत आणि कठीण प्रसंगात एकमेकांचे श्रम समजून घेणे हीच खरी सेवा आहे, अशी भावना यावेळी विनोद पवार यांनी व्यक्त केली..Pune News: पिंपळवंडी येथे पाचवा बिबट्या जेरबंद; बिबट्याच्या गळ्याला रेडिओ कॉलर असल्याने बिबटे वनविभाग पुन्हा सोडत असल्याचे निष्पन्न!. एका पोलिस कर्मचाऱ्याने आपल्याच कनिष्ठ सहकाऱ्यांप्रती दाखवलेली ही संवेदनशीलता पाहून यावेळी उपस्थित सर्व भारावून गेले. विनोद पवार यांच्या दिलदारपणाची सोशल मीडियावरही मोठी चर्चा होत आहे. कर्तव्य आणि माणुसकी यांची सांगड कशी घालावी, याचे हे एक चांगले उदाहरण मानले जात असून, पाचगणी परिसरातील नागरिकांकडून त्यांचे कौतुक केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.