Panchgani Municipality Election: पाचगणीत भाजप स्वबळावर लढणार; राष्ट्रवादी ‘वेट ॲण्ड वॉच’च्या भूमिकेत

भोसे : पाचगणी नगरपालिकेच्या निवडणुकीत सध्या रंग भरू लागले आहेत. उमेदवार कुठल्या आघाडीचा, पक्षाचा, नेत्याचा या चर्चांना ऊत आला आहे. दरम्यान, पाचगणीत आज राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या नेत्यांनी तळ ठोकून उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या. यात भाजपने स्वबळावर पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला असून, राष्ट्रवादी पक्षाने मात्र 'वेट ॲण्ड वॉच'ची भूमिका घेतली आहे. .MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं 'क्लास वन' यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...आज पाचगणीतील बंगल्यावर मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या. यावेळी जिल्हा बँकेचे संचालक राजेंद्र राजपुरे, माजी नगराध्यक्ष नानासाहेब कासुर्डे उपस्थित होते.यावेळी पाचगणीतील सुमारे ४० इच्छुक उमेदवारांनी मुलाखतीसाठी उपस्थिती दर्शवली होती. उमेदवारांची व कार्यकर्त्यांची गर्दी पाहता नेत्यांना तिकीट देताना मोठी अडचण निर्माण होणार आहे. त्यामुळे तिकीट न मिळणारे उमेदवार बंडखोरी करू शकतात. उद्यापासून फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याने आणि उमेदवार निश्चिती होत नसल्याने राष्ट्रवादी पक्ष चिन्हावर निवडणूक लढण्याच्या आशा धूसर झाल्या आहेत..दुसऱ्या बाजूला आज भाजपच्या नेत्यांनी पाचगणीत येऊन इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या. यावेळी राष्ट्रीय खनिज विकास महामंडळाचे स्वतंत्र संचालक भरत पाटील, सातारा जिल्हा युवा मोर्चा अध्यक्ष चिन्मय कुलकर्णी, महाबळेश्वर मंडळ (पूर्व) अध्यक्ष अनिल भिलारे, जगन्नाथ भिलारे, अनिल बोधे, माधव बाचल, मेहूल पुरोहित, संतोष कवी, किरण पुरोहित, बजरंग जोशी आदी यावेळी उपस्थित होते..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.यावेळी २५ उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. यावेळी सर्व उमेदवारांनी पूर्ण ताकदीने भाजपच्या कमळ चिन्हावर लढविण्याचा निर्धार केला. यावेळी पाचगणी नगरपालिकेत कमळ हे चिन्ह घेऊन उमेदवार जिंकून येणार, याची ग्वाही अनिल भिलारे यांनी व्यक्त केली. अजूनही पक्षांचे उमेदवार निश्चित झाले नसून, अद्यापही चित्र स्पष्ट न झाल्याने उमेदवारांमध्ये अजूनही अस्वस्थता पसरली आहे.