सातारा

Panchgani Municipality Election: पाचगणीत भाजप स्वबळावर लढणार; राष्ट्रवादी ‘वेट ॲण्ड वॉच’च्या भूमिकेत

Panchgani Elections: पाचगणीत आज राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या नेत्यांनी तळ ठोकून उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या. यात भाजपने स्वबळावर पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला असून, राष्ट्रवादी पक्षाने मात्र ‘वेट ॲण्ड वॉच’ची भूमिका घेतली आहे.
Political buzz in Panchgani as BJP decides to contest independently; NCP adopts a cautious stand.

Political buzz in Panchgani as BJP decides to contest independently; NCP adopts a cautious stand.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भोसे : पाचगणी नगरपालिकेच्या निवडणुकीत सध्या रंग भरू लागले आहेत. उमेदवार कुठल्या आघाडीचा, पक्षाचा, नेत्याचा या चर्चांना ऊत आला आहे. दरम्यान, पाचगणीत आज राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या नेत्यांनी तळ ठोकून उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या. यात भाजपने स्वबळावर पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला असून, राष्ट्रवादी पक्षाने मात्र ‘वेट ॲण्ड वॉच’ची भूमिका घेतली आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Bjp
NCP
election
district
Panchgani
Panchgani Municipality

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com