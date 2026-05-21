Krishna Sugar Factory : ‘कृष्णा’च्या उमेदवारीवरून आघाड्यांची दमछाक; बंडखोरी रोखण्याची कसरत; दोन दिवसांत पॅनेल निवडण्यासाठी नेत्यांची कसोटी

-सचिन शिंदे कऱ्हाड: रेठरे बुद्रुक येथील यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणूक रणधुमाळीचा पारा ऐन उन्हाळ्यात तापला आहे. अर्ज भरण्याची मुदत संपण्यासाठी दोनच दिवसांचा अवधी राहिला आहे. इतक्या कमी दिवसांत सत्ताधारी जयवंतराव भोसले सहकार पॅनेल आणि विरोधक संस्थापक पॅनेल यांच्या छावणीत मात्र अद्यापही उमेदवारांची नावे निश्चित करताना दमछाक होताना दिसत आहे. उमेदवारी नाकारल्यानंतर होणारी बंडखोरी, नाराजी नाट्याची ठिणगी रोखण्यासाठी आघाड्यांसह त्यांच्या नेत्यांची कसोटी लागणार आहे. यशवंतराव मोहिते कृष्णा कारखान्याचे संचालकपद म्हणजे स्थानिक राजकारणातील पॉवर सेंटर आहे. सातारा व सांगली जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांमध्ये प्रत्येक गटातून डझनभर इच्छुकांचा शड्डू आहे. एकाला तिकीट दिले, की उर्वरित बंडाचे निशाण फडकवण्याच्या तयारीत आहेत. ती अंतर्गत नाराजी कशी दाबायची, हा प्रश्न दोन्ही आघाड्यांच्या प्रमुखांना सतावत आहे..भावकी फॅक्टर ताकदीचाकृष्णाकाठच्या राजकारणात भावकी फॅक्टर अत्यंत ताकदीचा, तगडा पॉइंट आहे. तो अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. उमेदवारी देताना जर एका भावकीला झुकते माप दिले, तर दुसरी मोठी भावकी थेट विरोधात जाताना दिसते. त्यामुळे दोन्ही पॅनेलकडून त्याचा मध्य सांधण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. उमेदवाराची वैयक्तिक ताकद पाहण्यासह त्याच्यामागे सामाजिक आणि कौटुंबिक समीकरणे किती मजबूत आहेत, याचा ताळेबंद दोन्ही आघाड्यांना मांडावा लागत आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत दोन्ही आघाड्यांमधील धुसफूस अशीच कायम राहणार आहे. मात्र, जी आघाडी नाराजी दूर करून बंडखोरांना शांत ठेवण्यात यशस्वी होईल, त्यांचे विजयाचे पारडे जड होईल, अशी स्थिती आहे.