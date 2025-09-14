सातारा

Farmer Success Story: 'तरडगावच्या शेतकऱ्याचे पपईतून वर्षाला १२ लाखांचे उत्पन्न'; ४८ गुंठे क्षेत्रातून उत्पादन, पुण्याच्या बाजारपेठेत विक्री

From 48 Gunthas to Pune Market: काकडे यांच्या वडिलांनी १९९५ मध्ये पपईची बाग केली होती. पुन्हा २०१७ पासून पपई उत्पादन सुरू केले. पपईसाठी त्यांनी ४८ गुंठे क्षेत्राची निवड केली आहे. त्यात त्यांनी १२ गुंठ्यांचे चार प्लॉट तयार केले आहेत. एका प्लॉटमध्ये २५० ते ३०० झाडांची लागवड करतात.
सकाळ वृत्तसेवा
-अशोक सस्ते

आसू: शेती उत्पादनासाठी बाजारपेठ महत्त्वाची असून, कोणी स्थानिक, तर कोणी ऑनलाइन बाजारपेठ शोधतात; पण तरडगाव (ता. फलटण) येथील अमोल काकडे या प्रयोगशील शेतकऱ्याने पपईसाठी पुणे येथील बाजारपेठेची वाट शोधली आणि मोठ्या धाडसाने ते यशस्वी झाले आहेत. त्यांनी आपल्या ४८ गुंठे क्षेत्रातील पपईतून १२ लाखांहून अधिक उत्पन्न मिळवले आहे. त्यांच्या या प्रयोगाचे शेतकरी वर्गातून कौतुक होत आहे.

