Farmer Success Story: 'तरडगावच्या शेतकऱ्याचे पपईतून वर्षाला १२ लाखांचे उत्पन्न'; ४८ गुंठे क्षेत्रातून उत्पादन, पुण्याच्या बाजारपेठेत विक्री

-अशोक सस्ते आसू: शेती उत्पादनासाठी बाजारपेठ महत्त्वाची असून, कोणी स्थानिक, तर कोणी ऑनलाइन बाजारपेठ शोधतात; पण तरडगाव (ता. फलटण) येथील अमोल काकडे या प्रयोगशील शेतकऱ्याने पपईसाठी पुणे येथील बाजारपेठेची वाट शोधली आणि मोठ्या धाडसाने ते यशस्वी झाले आहेत. त्यांनी आपल्या ४८ गुंठे क्षेत्रातील पपईतून १२ लाखांहून अधिक उत्पन्न मिळवले आहे. त्यांच्या या प्रयोगाचे शेतकरी वर्गातून कौतुक होत आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.काकडे यांच्या वडिलांनी १९९५ मध्ये पपईची बाग केली होती. पुन्हा २०१७ पासून पपई उत्पादन सुरू केले. पपईसाठी त्यांनी ४८ गुंठे क्षेत्राची निवड केली आहे. त्यात त्यांनी १२ गुंठ्यांचे चार प्लॉट तयार केले आहेत. एका प्लॉटमध्ये २५० ते ३०० झाडांची लागवड करतात. पपई हे नऊ महिन्यांचे पीक आहे. पुढे अठरा महिने तिचा तोडा सुरू राहतो. एका झाडाला ५० हून अधिक फळे लागतात. दोन लाखांपर्यंत उत्पादन खर्च होतो. प्रत्येक हंगामाला सरासरी ५०० फळांची विक्री होते. एक फळ सरासरी २०, ३०, ४० रुपयांना विक्री करून दर वर्षी १२ लाखांहून अधिक उत्पन्न मिळते, असे ते सांगतात..दर चार महिन्यांनी ते पपईची लागवड करतात. त्यासाठी ते आलटून पालटून चार प्लॉट वापरतात. प्रत्येक प्लॉटसाठी नवी रोपांची लागवड केली जाते. गेल्या सात वर्षांचा अनुभव पाठीशी असल्याने खत, पाणी, औषध व्यवस्थापनात त्यांचा हातखंडा झाला आहे.. सुरुवातीचे दहा वर्षे त्यांनी फलटण, साखरवाडी, नीरा, भोर, बारामती आदी स्थानिक बाजारपेठेसह स्वतः विक्री करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु अपेक्षित दर मिळत नसल्याने तोट्याच्या शेतीला सामोरे जावे लागले; परंतु खचून न जाता स्थानिक आणि आसपासची बाजारपेठ सोडून त्यांनी पुण्यातील आठवडी बाजारात जम बसविण्याचा प्रयत्न केला. त्यात ते यशस्वी झाले. गेली सहा वर्षे झाले ते स्वतःच्या वाहनातून पुणे येथे पपई नेऊन विक्री करत आहेत. कोरोनानंतर पपईला सोन्याचे दिवस आले. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.संधिवात, डेंगी, त्वचारोग, चरबी कमी करणे यासाठी गुणकारी आणि शेतकरी ते थेट ग्राहक उपलब्ध होत असल्याने दिवसेंदिवस त्यांच्या पपईला मागणी वाढू लागली. पुणेच्या बाजारपेठेने त्यांच्या पपईला आणि त्यांच्या कुटुंबाला प्रतिष्ठा मिळवून दिली. ‘पपईवाले काकडे’ अशी त्यांची ओळख निर्माण झाली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.