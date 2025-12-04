Karad Accident:'अपघातग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या पालकांची कृष्णा रुग्णालयात धाव'; विद्यार्थ्यांची प्रकृती स्थिर, बस २० फूट खड्ड्यात !

कऱ्हाड : कोल्हापूर- पुणे महामार्गावरील वाठार (ता. कऱ्हाड) गावाजवळ रस्त्याच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून सहलीची बस पुलाच्या कामासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात २० फूट खाली पडून काल पहाटे अपघात झाला. त्यात गंभीर जखमी झालेल्या चार विद्यार्थ्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती वैद्यकीय सूत्रांकडून देण्यात आली. दरम्यान, अपघातग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी येथील कृष्णा रुग्णालयात धाव घेतली आहे. .Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .याबाबत माहिती अशी, नाशिक जिल्ह्यातील निफाड येथील बी. पी. कॉलेज ऑफ सायन्स पिंपळगाव बसवंत कॉलेजची १८० विद्यार्थ्यांना घेऊन पाच बस मालवण (जि. सिंधुदुर्ग) येथून सहल करून परतत होत्या. त्यातील एक बसमधून (एमएच ०४ जीपी ०९२०) फिर्यादीचे सहकारी शिक्षक, चार आचारी व ५० विद्यार्थी व बसमालकाचा भाचा पियुष काळे असे बसमध्ये होते. .बसचालक भरत थेटे हा कोल्हापूरहून कऱ्हाडकडे येताना काल पहाटे साडेसहाच्या सुमारास वाठारजवळ महामार्गाचे काम चालू असलेल्या उड्डाणपुलावर बस खोदलेल्या २० फूट खड्ड्यात कोसळली. त्यात ऋषिकेश पाचोळकर (वय १७, रा. चांदवड, ता. वडेर), पियुष काळे (वय १६), प्रज्वल दिगंबर आहेर (वय १६), सार्थक संजय चव्हाण (वय १७) आणि शिक्षक रोशन पृथ्वीराज परदेशी (वय ३२, रा. डोणगाव, ता. चांदवड, जि. नाशिक) हे गंभीर जखमी झाले. .शिकार शोधायला गेले अन् दिसला वाघच ! बार्शी तालुक्यातील शिकाऱ्यांची आपबीती; हरणांच्या शिकारीचे जाळे अन्...दरम्यान, अपघातातील चारही विद्यार्थ्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती वैद्यकीय सूत्रांनी दिली. दरम्यान, या प्रकरणी महामार्ग कामाचे ठेकेदार डीपी जैन कंपनीचे संबंधित अधिकारी व बसचालक याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.