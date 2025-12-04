सातारा

Karad Accident:'अपघातग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या पालकांची कृष्णा रुग्णालयात धाव'; विद्यार्थ्यांची प्रकृती स्थिर, बस २० फूट खड्ड्यात !

school bus accident: शिक्षक, स्थानिक नागरिक आणि पोलीस यांनी विद्यार्थ्यांना सुरक्षित बाहेर काढून रुग्णालयात उपचारासाठी हलवले. बस खोल खड्ड्यात कोसळण्याचे कारण समोर आले नसले तरी रस्त्याची अवस्था आणि चालकाचा ताबा सुटणे या दोन गोष्टींची प्राथमिक शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
Parents gather at Krishna Hospital after school bus accident; injured students reported stable.

Parents gather at Krishna Hospital after school bus accident; injured students reported stable.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड : कोल्हापूर- पुणे महामार्गावरील वाठार (ता. कऱ्हाड) गावाजवळ रस्त्याच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून सहलीची बस पुलाच्या कामासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात २० फूट खाली पडून काल पहाटे अपघात झाला. त्यात गंभीर जखमी झालेल्या चार विद्यार्थ्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती वैद्यकीय सूत्रांकडून देण्यात आली. दरम्यान, अपघातग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी येथील कृष्णा रुग्णालयात धाव घेतली आहे.

Loading content, please wait...
Satara
accident
emergency
Treatment
district
Accident injured help
krishna hospital karad
school bus

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com