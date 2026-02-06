Shambhuraj Desai : 'आम्ही इकडून तिकडे उड्या मारल्या नसत्या, तर तुम्ही मंत्री तरी झाला असता का?' शंभूराज देसाईंचा कोणावर निशाणा?

ढेबेवाडी : वनमंत्री गणेश नाईक माझ्यापेक्षा वयाने मोठे आहेत, त्यांनी इथे येऊन पालकमंत्री मालकमंत्री झालेत, अशी टीका माझ्यावर केली; परंतु पाटण तालुक्यातील मायबाप जनता हीच माझी मालक आहे, एवढेच त्यांनी ध्यानात ठेवावे. आम्ही इकडून तिकडे उड्या मारल्या नसत्या तर तुम्ही भाजपचे मंत्री तरी झाला असता का? असा सवाल पालकमंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी येथे जाहीर सांगता सभेत केला. (Shambhuraj Desai Ganesh Naik statement controversy).शिवसेनेचे मंद्रुळकोळे गटातील जिल्हा परिषदेच्या उमेदवार मृणाल पाटील, मंद्रुळकोळे व सणबूर पंचायत समिती गणाचे उमेदवार नितीन काळे व संपदा जाधव यांच्या प्रचाराची सांगता सभा येथे झाली. त्याप्रसंगी ते बोलत होते..देसाई सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष यशराज देसाई, मोरणा शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष रविराज देसाई, डॉ. दिलीपराव चव्हाण, दिलीपराव जानुगडे, नरेश देसाई, राजाभाऊ काळे, उद्योजक महेश पाटील, मनोज मोहिते, अविनाश पाटील, रणजित पाटील, जोतिराज काळे, नानासाहेब साबळे, अंकुश महाडिक, टी. डी. जाधव आदी उपस्थित होते..Ichalkaranji Mayor Election : उदय धातुंडे होणार इचलकरंजीचे पहिले महापौर; उपमहापौरपदासाठी अनिल डाळ्या यांचे नाव निश्चित, आज होणार घोषणा.मंत्री देसाई म्हणाले, ‘‘बाहेरून माणसे बोलावून राजकीय पोळी भाजण्याची वेळ पाटणकरांवर आली आहे. मंत्री नाईक यांनी त्यांच्या जनता दरबाराचा उल्लेख केला; परंतु पाटण तालुक्यात आम्ही २००४ पासूनच असा दरबार घेत आहोत. आता त्याही पुढे जाऊन पालकमंत्री आपल्या दारी ही संकल्पना आम्ही सुरू करून १५६ गावातील ७० टक्के प्रश्नांचा जागेवरच निपटारा केला आहे. तुम्हीही पालकमंत्री आहात, तुम्हाला अशी संकल्पना का सुचली नाही? वनमंत्री मोफत झटका मशिन देतो, असे म्हणाले; परंतु अशी शासकीय योजनेतील मशिन बसविलेल्या शेतात नुकसान झाल्यास भरपाई मिळत नाही, हे त्यांना माहिती तरी आहे का? त्याऐवजी सौरकुंपण घालतो, चर खोदतो, असे तरी म्हणा.’’.उमेदवारांसह मनोज मोहिते, रणजित पाटील, अप्पासाहेब मगरे, राजेंद्र हणबर, एकनाथ जाधव, नरेश देसाई, संजय लोहार, श्वेता वाघमारे, रेश्मा जगताप आदींची भाषणे झाली. वाय. बी. काळे यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.