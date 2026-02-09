Patan ZP election result

esakal

सातारा

Patan ZP Election Result : पाटणच्या राजकारणात मोठा उलटफेर; पाटणकरांचा बालेकिल्ला ढासळला, शंभूराज देसाईंचे 'निर्भेळ' यश

Shiv Sena’s Historic Win in Gokul Taraf Helwak Group : पाटण तालुक्यातील गोकुळ तर्फ हेळवाक गटात शिवसेनेने ऐतिहासिक विजय मिळवत पाटणकरांचा बालेकिल्ला उद्ध्वस्त केला, भाजपला मोठा धक्का बसला.
Published on

पाटण : माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांचा अनेक दशकांपासून बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या गोकुळ तर्फ हेळवाक गटात पालकमंत्री शंभूराज देसाई (शिवसेना) यांच्या तिन्ही उमेदवारांनी मोठ्या फरकाने (Patan ZP election result) विजय मिळवला आहे.

