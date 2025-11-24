Satara Accident: 'टेंपोच्या धडकेत पादचाऱ्याचा मृत्यू'; लोणंद- नीरा रस्त्यावर अपघात, एक जण गंभीर जखमी..

लोणंद : नीरा रस्त्यावर काल रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास पाडेगावपाटी (ता. खंडाळा) येथे आरती ट्रान्स्पोर्टजवळ टेंपोने पादचाऱ्याला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. यात त्याचा जागीच मृत्यू झाला असून, एक जण गंभीर जखमी झाला आहे..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...विक्रम बाळासाहेब जाधव (वय ३२, रा. नवसेवस्ती पाडेगाव, ता. फलटण) असे अपघातात मृत्यू झालेल्या पादचाऱ्याचे नाव असून, मौलाली फकीर सय्यद (वय ५५, रा. बावकलवाडी, ता. खंडाळा) हे गंभीर जखमी झाले आहेत..याबाबत लोणंद पोलिस ठाण्यातून मिळालेली अधिक माहिती अशी, लोणी काळभोर (ता. हवेली, जि. पुणे) येथील बालाजी ज्ञानोबा लहाने हे आपल्या ताब्यातील टेंपो (एमएच १२ क्यूडब्लू ६४७७) इंधन भरून लोणंद- नीरा रस्त्यावरून नीरेकडून लोणंदकडे निघाले होते. त्यावेळी त्यांनी त्यांच्या ताब्यातील टेंपो भरधाव चालवून रस्त्याच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून पादचारी विक्रम जाधव यांना पाठीमागून जोराची धडक दिली..त्यामध्ये त्यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर मौलाली फकीर सय्यद हे गंभीर जखमी झाले. लोणंद पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुशील भोसले व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमीला रुग्णालयात दाखल करून पंचनामा केला..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...याबाबत समीर लालासाहेब चव्हाण (वय २६, रा. नेवसेवस्ती, ता. फलटण) यांनी टेंपोचालक बालाजी ज्ञानोबा लहाने याच्याविरुद्ध फिर्याद नोंदवली असून, सहाय्यक पोलिस फौजदार श्री. भिसे तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.