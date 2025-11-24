सातारा

Satara Accident: 'टेंपोच्या धडकेत पादचाऱ्याचा मृत्यू'; लोणंद- नीरा रस्त्यावर अपघात, एक जण गंभीर जखमी..

pedestrian accident: लोणंद-नीरा रस्त्यावर झालेल्या अपघातात एका पादचाऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे, तर दुसरा जण गंभीर जखमी आहे. अपघात टेंपोच्या धडकेत झाला, ज्यामुळे स्थानिक नागरिक आणि वाहनचालकांमध्ये भीती पसरली आहे.
Accident on Lonand-Neera Road: Tempo Hits Pedestrian, Causes Fatality

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
लोणंद : नीरा रस्त्यावर काल रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास पाडेगावपाटी (ता. खंडाळा) येथे आरती ट्रान्स्पोर्टजवळ टेंपोने पादचाऱ्याला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. यात त्याचा जागीच मृत्यू झाला असून, एक जण गंभीर जखमी झाला आहे.

