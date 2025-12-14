सातारा

Shashikant Shinde:'विधान परिषदेत शशिकांत शिंदेंचा पेन ड्राइव्ह बॉम्ब'; कोरेगावच्या पोलिस अधिकाऱ्याची संभाषण क्लिपने उडाली खळबळ..

Shashikant Shinde Exposes police Audio clip: विधान परिषदेत शिंदेंचा पेन ड्राइव्ह उघड; कोरेगाव पोलिस अधिकाऱ्याच्या संभाषणाने खळबळ
Shashikant Shinde

Shashikant Shinde

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारारोड: नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात आज आमदार शशिकांत शिंदे यांनी पेन ड्राइव्ह बॉम्ब फोडला आणि खळबळ उडवून दिली, ‘तुम्हाला दोन नंबरचे धंदे करायचे आहेत ते करा, मुक्तपणे करा’, अशा प्रकारच्या कोरेगाव पोलिस ठाण्यातील अधिकाऱ्याच्या अवैध व्यावसायिकासोबतच्या संभाषणाच्या क्लिपचा पेन ड्राइव्ह मी आपल्याला देतो, असे म्हणत या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलिस अधीक्षकांना द्यावेत, अशी मागणी आमदार शिंदे यांनी विधान परिषदेच्या सभापतींकडे केली.

Loading content, please wait...
Satara
Nagpur
Shashikant Shinde
district
Maharashtra Politics
winter session
Maharashtra Assembly Winter Session

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com