Shashikant Shinde:'विधान परिषदेत शशिकांत शिंदेंचा पेन ड्राइव्ह बॉम्ब'; कोरेगावच्या पोलिस अधिकाऱ्याची संभाषण क्लिपने उडाली खळबळ..

सातारारोड: नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात आज आमदार शशिकांत शिंदे यांनी पेन ड्राइव्ह बॉम्ब फोडला आणि खळबळ उडवून दिली, ‘तुम्हाला दोन नंबरचे धंदे करायचे आहेत ते करा, मुक्तपणे करा’, अशा प्रकारच्या कोरेगाव पोलिस ठाण्यातील अधिकाऱ्याच्या अवैध व्यावसायिकासोबतच्या संभाषणाच्या क्लिपचा पेन ड्राइव्ह मी आपल्याला देतो, असे म्हणत या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलिस अधीक्षकांना द्यावेत, अशी मागणी आमदार शिंदे यांनी विधान परिषदेच्या सभापतींकडे केली..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.कोरेगाव पोलिस ठाण्याशी संबंधित प्रश्न उपस्थित करताना आमदार शिंदे म्हणाले, ‘‘गुन्हा कसा राजरोस करावा, याबाबतची या पोलिस ठाण्यातील अधिकाऱ्याची एक क्लिप मी तुम्हाला पाठवतो. या ठिकाणी प्रचंड प्रमाणात अवैध व्यवसाय सुरू आहेत. त्याचबरोबर मारहाण करणारे, खून करणारे आरोपी मोकाट सोडले आहेत, त्याची यादी मी तुमच्याकडे देईन. माझ्याकडेही कारण नसताना दोन वेळा पोलिस आले होते. याबाबतच्या चौकशीची ऑर्डर पोलिस अधीक्षकांनी काढली; परंतु अजूनही चौकशी सुरू झाली नाही. एकदा तर दारू पिऊन पोलिस आला होता. .यासंदर्भात मी तक्रार केली; पण अद्यापही पोलिस अधीक्षक, उपअधीक्षकांनी कारवाई केली नाही. मग सर्वसामान्यांचे काय होत असेल? असा प्रश्न आमदार शिंदे यांनी उपस्थित केला. सभापतींना उद्देशून आमदार शिंदे म्हणाले, ‘‘मी आपल्याला एक पेन ड्राइव्ह देतो. त्यातील संभाषणामध्ये ते सरळ सरळ सांगतात, की ‘तुम्हाला दोन नंबरचे धंदे करायचे आहेत, ते करा, मुक्तपणे करा’’ अशा प्रकारचे ते संभाषण आहे. यासंदर्भात पोलिस अधीक्षकांना कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. मारहाण करणाऱ्यांना पाठीशी घातली जाते. ‘तुमचे गुन्हे दाबतो, तुम्ही आम्हाला मदत करा, असे म्हणत सरळसरळ पैशांची मागणी करतात’, असा आरोप आमदार शिंदे यांनी केला..ल्हासुर्णे पाणी योजनेची चौकशील्हासुर्णे येथील पाणीयोजनेच्या कामामध्ये अमाप गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत आमदार शिंदे म्हणाले, की अंदाजपत्रकात नसतानाही विहीर काढण्यात आली. पाणी पूर्ण अशुद्ध आहे. गावामध्ये आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कानावर घातले; परंतु ठोस कारवाई केली गेली नाही. याठिकाणी १४ लाखांचा फिल्टर प्लांट बसवायचा होता, तेथे फक्त दीड लाखाचा बसवला. जुन्या पाइपलाइनला नवीन पाइपलाइन जोडून त्याचे पूर्णतः बिल तब्बल २३ लाखांचे काढण्यात आले. या प्रकरणी सचिव स्तरावर चौकशीची मागणी आमदार शिंदे यांनी केली. .Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.त्यावर शासनाच्या वतीने मंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी या योजनेचे पाणी पिण्यायोग्य असल्याचे अहवाल संबंधित यंत्रणेकडून सादर झाल्याची माहिती दिली. त्यावर आमदार शिंदे यांनी हा चुकीचा अहवाल सादर केल्याचे सांगत चौकशीची मागणी लावून धरली. अखेर मंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी यासंदर्भात एक बैठक लावून विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावरील अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी केली जाईल, असे उत्तर दिले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.