Satara Dam Issue :'धरणग्रस्तांचे हाल थांबवा, अन्यथा जलसमाधी'; मेंढ गावठाणातील प्रलंबित भूखंड वाटपप्रश्र्नी कृती समितीचा इशारा

ढेबेवाडी: पुनर्वसित गावठाण तयार करून त्यातील नागरी सुविधांची कामे पूर्णत्वाकडे आहेत. मात्र, मराठवाडी धरणाच्या काठावरील मेंढ गावठाणातील काही धरणग्रस्त कुटुंबांना सहा वर्षे उलटूनही अद्याप घर बांधण्यासाठी भूखंडच मिळालेले नाहीत. निवारा शेडमध्ये परिस्थितीशी दोन हात करत ही कुटुंबे राहात आहेत. तातडीने त्यांना भूखंड वाटप करून हाल थांबवा, अन्यथा धरणात जलसमाधी घेऊ, असा इशारा धरणग्रस्त कृती समितीने आज दिला..Skating Competition:'जकार्तातील स्केटिंग स्पर्धेत उपळाईच्या शौर्यचे सुवर्ण यश'; आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत पटकावले पहिले स्थान.याबाबत समितीचे अध्यक्ष सुनील मोहिते म्हणाले, ‘‘मराठवाडी धरणाचे बांधकाम सुरू होऊन २८ वर्षे उलटली, तरीही धरणग्रस्तांचे पुनर्वसनाशी संबंधित काही प्रश्न तसेच लोंबकळत आहेत. लढ्याच्या माध्यमातून उमरकांचन व मेंढ या गावांसाठी जमिनीऐवजी रोख रकमेची मागणी मान्य होऊन मूळ ठिकाणीच तीन गावठाणे शासनाने तयार केली आहेत.’’.उमरकांचनच्या दोन गावठाणात घर बांधणी जवळपास पूर्णत्वाकडे असून, मेंढचे गावठाण मात्र त्यामध्ये पिछाडीवर आहे. शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्चून या गावठाणात नागरी सुविधांची कामे केली असून, त्यापैकी काही सुरूच आहेत. या गावठाणात घर बांधणीसाठी धरणग्रस्तांना भूखंड वाटप प्रक्रिया अपूर्ण आहे. काही खातेदारांना अजून भूखंड मिळालेलेच नाहीत. काहींच्या निवारा शेडमध्ये डोंगरातून येणारे पाणी साचत असून, सगळीकडे ओल पसरली आहे. .शासकीय यंत्रणा तेथे सार्वजनिक सुविधांसाठी गावठाणातील जागांचा वापर करत असली तरी भूखंडापासून वंचित धरणग्रस्तांना मात्र जागा अजून संपादन केली नाही, असे सांगत आहे. त्यांच्याकडे ठेकेदारांची बिले द्यायला पैसे आहेत; पण धरणग्रस्तांची थकीत देणी भागवायला पैसे नाहीत. पुनर्वसनाची अपूर्ण कामे पूर्ण केल्याशिवाय कोणत्याही स्थितीत आम्ही धरणात पाणी अडवून देणार नाही. याबाबत तातडीने निर्णय न झाल्यास जलसमाधीसारखे टोकाचे पाऊलही उचलायला मागे पुढे बघणार नाही, असा इशारा धरणग्रस्त कृती समितीने दिला आहे..Solapur Ganeshotsav : 'सात दिवसांच्या बाप्पाला मनोभावे निरोप'; गवळी समाज गणेशोत्सव मंडळाच्या मिरवणुकीत टिपऱ्यांचा मेळा.धरणात जमिनी गेल्या, घरे बुडाली; पण अजूनही पुनर्वसनाचा पत्ता नाही. राहायला शेड दिलेली असली तरी पावसामुळे त्यात पाण्याचे उमाळे फुटले आहेत. गावठाण तयार झालंय; पण अजून घर बांधायलाच जागा मिळाली नाही.- सुनंदा भारमल, धरणग्रस्त, मेंढ गावठाण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.