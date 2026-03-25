Satara Fuel Demand : पंपांवर डिझेल-पेट्रोलसाठी लांबच लांब रांगा; गॅसनंतर आता पेट्रोलसाठी नागरिकांची मोठी गर्दी

कोपर्डे हवेली : एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यातील अडचणीनंतर आता पेट्रोल आणि डिझेलच्या पुरवठ्याबाबत अफवा पसरल्याने कराड, मसूर, यशवंतनगर, कोपर्डे हवेली येथील स्थानिक पेट्रोल पंपावर नागरिकांची प्रचंड गर्दी उसळली आहे. सकाळपासून पंपावर दोन चाकी, चार चाकी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. अनेक जण तासभरापेक्षा जास्त वेळ रांगेत उभे राहून इंधन भरण्याचा प्रयत्न करत आहेत..सोशल मीडियावर आणि व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये "पेट्रोल-डिझेलचा तुटवडा होणार" अशा अफवा वेगाने पसरल्याने नागरिकांनी घाईघाईने पंप गाठले. काहींनी तर "गॅस नंतर आता इंधनही मिळणार नाही" अशी भीती व्यक्त करत टँक भरून घेण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे पंपावर वाहतूक कोंडी झाली असून, परिसरात गर्दीचे प्रमाण वाढले आहे. काही ग्राहकांनी मात्र तक्रार केली की, गॅससाठी किती दिवस रांगा लागल्या, आता इंधनासाठीही तेच होत आहे. .सरकारने याबाबत स्पष्ट भूमिका घ्यावी. कराड तालुक्यातील इतर पेट्रोल पंपांवरही अशीच परिस्थिती दिसून येत आहे. प्रशासनाने अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही, मात्र पेट्रोल पंप चालकांना गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे..कोट :"आमच्याकडे पुरेसा साठा आहे, पण अफवांमुळे एकदम गर्दी वाढली आहे. आम्ही सतत टँकर येत असल्याचे सांगत आहोत, तरीही लोक घाबरलेले असून यामुळे पंपावर तेल भरण्यासाठी रांगा वाढत आहेत.- राजेंद्र पाटील, पेट्रोल पंप मालक कोपर्डे हवेली..कोट :काल सायंकाळपासून पंपावर पेट्रोल डिझेल साठी वाहनांची गर्दी वाढली आहे. इतर वेळी शंभर दोनशे चे पेट्रोल टाकणाऱ्यांची संख्या अधिक असते मात्र कालपासून टाकी फुल्ल करणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. इंधन तुटवडा असल्याचा आम्हाला कोणताही मेसेज नाही.- बाळासाहेब पाटील, पेट्रोल पंप मालक कोपर्डे हवेली.चौकट : प्रशासनाकडून गरिकांना आवाहन करण्यात येत आहे की, अफवांवर विश्वास न ठेवता रोजच्या गरजेप्रमाणे इंधन भरा. तेल कंपन्यांनी पुरवठा सुरळीत असल्याचे सांगितले असून, कृत्रिम तुटवडा निर्माण होणार नाही, असे आश्वासन देत आहेत मात्र तरीही गर्दी कमी होत नाही.