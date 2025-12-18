Jaykumar Gore: फलटण शहर म्हणजे कोणाचा सातबारा नाही: मंत्री जयकुमार गोरे; विरोधकांकडून रणजितसिंह नाईक-निंबाळकरांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र..

फलटण : तुम्ही शहरासाठी ३५ वर्षे काय काम केले? यावर प्रचारात बोलले पाहिजे; परंतु विरोधकांकडून रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र रचले गेले. डॉक्टर युवतीच्या आत्महत्येशी त्यांचा संबंध नसतानाही त्याचे भांडवल केले जात आहे. प्रभू श्रीरामाचे मंदिर असलेल्या शहराला देशात बदनाम करण्याचं काम सुरू आहे. फलटण शहर म्हणजे कोणाचा सातबारा नाही, असा आरोप ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केला..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...फलटण येथील सजाई गार्डनमध्ये झालेल्या जाहीर सभेत ते बोलत होते. यावेळी भाजप महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ, माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, आमदार सचिन पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष शिवरूपराजे खर्डेकर, प्रल्हाद साळुंखे-पाटील, दिलीपसिंह भोसले, नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार समशेरसिंह नाईक निंबाळकर, नगरसेवकपदाचे उमेदवार उपस्थित होते..मंत्री गोरे म्हणाले, ‘‘३० वर्षे राज्याच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री, जिल्ह्याचे पालकमंत्री, दोन-दोन आमदार, नगराध्यक्षपद अशी सगळी सत्ता असताना तुम्ही फलटणसाठी काय केले हे सांगितले पाहिजे. भविष्यात आपण काय करणार आहे? हे सांगून निवडणूक लढवली पाहिजे; परंतु हे कोठेही सांगितले जात नाही. आता माझं वय झालं आहे. मला तुम्ही ३० वर्षे सत्ता दिली, आता माझ्या मुलाला निवडून द्या, असे सांगत आहेत. या शहराला ऐतिहासिक वारसा आहे. कधीही कोणाचे कायम साम्राज्य राहिले नाही.’’.३० वर्षांमध्ये मी फलटण शहरातून प्रवास करताना कधी माझी गाडी खड्ड्यामध्ये आपटली नाही, असा दिवस गेला नाही. दुसरीकडे रणजितसिंह यांच्या माध्यमातून उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, दिवाणी न्यायालय मंजूर करून आणले. अशी विविध विकासकामे त्यांनी केली. मला वाटायचे मी खूप काम करतोय; परंतु आपल्या शहराचा विकास जर करायचा असेल व तो कशा पद्धतीने करायचा हे जर कुणाकडून शिकायचे असेल तर ते रणजितसिंहांकडून शिकले पाहिजे, असेही गोरे यांनी सांगितले. यावेळी चित्रा वाघ, रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, सचिन पाटील आदींनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी अनेकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.गटार योजनेत टक्केवारी घेतलीरणजितसिंह म्हणाले, ‘‘फलटण शहरासाठी कोट्यवधी रुपयांचे रस्ते, प्रशासकीय इमारती, नीरा उजवा कालव्याची कामे आदींचे भूमिपूजन करून जनतेला मते मागत आहे. रेल्वेची कामे मार्गी लावली. फलटण-पंढरपूर पूर्ण झाले असून, फलटण-बारामती रेल्वे मार्गाचे काम प्रगतिपथावर आहे. गेली ३० वर्षांत कोणतेही विकासाचे ठोस कामे न करता किंबहुना १२८ कोटींची भुयारी गटार योजना शहरातील एकाही कुटुंबाशी जोडली गेली नाही हे सर्वात मोठे दुर्दैव आहे. त्यांनी टक्केवारी घेऊन हे गटार योजना खाऊन टाकली. पाणी, रस्ते या योजनांमध्येही भ्रष्टाचार झाला आहे.’’ फलटण शहर विकासाच्या दिशेने निघालेल्या आहे. म्हणूनच नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार समशेरसिंह नाईक निंबाळकर यांच्यासह उमेदवारांना विजयी करा, असे आवाहन त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.