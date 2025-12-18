Jaykumar Gore: फलटण शहर म्हणजे कोणाचा सातबारा नाही: मंत्री जयकुमार गोरे; विरोधकांकडून रणजितसिंह नाईक-निंबाळकरांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र..

सातारा

फलटण : तुम्ही शहरासाठी ३५ वर्षे काय काम केले? यावर प्रचारात बोलले पाहिजे; परंतु विरोधकांकडून रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र रचले गेले. डॉक्टर युवतीच्या आत्महत्येशी त्यांचा संबंध नसतानाही त्याचे भांडवल केले जात आहे. प्रभू श्रीरामाचे मंदिर असलेल्या शहराला देशात बदनाम करण्याचं काम सुरू आहे. फलटण शहर म्हणजे कोणाचा सातबारा नाही, असा आरोप ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केला.

