Phaltan Crime: भूतबाधेची भीती दाखवून जादूटोण्याचा बनाव; १४ वर्षीय मुलीवर अत्याचार, फलटणमध्ये खळबळजनक घटना

फलटण : अंगात भूत शिरल्याची भीती दाखवून जादूटोणा केल्याचा बनाव करत १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर वेळोवेळी लैंगिक अत्याचार केल्याची संतापजनक घटना उघडकीस आली. याप्रकरणी पीडित मुलीच्या आईने दिलेल्या फिर्यादीवरून सौरभ नाना मदने याच्याविरुद्ध लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षक कायदा (पोक्सो) महाराष्ट्र जादूटोणाविरोधी कायदा व इतर गंभीर कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...पोलिसांच्या माहितीनुसार, संशयित मदनेची पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांशी ओळख झाल्यावर त्याने मुलीच्या अंगात भूत शिरल्याचे सांगून जादूटोणा करत ते काढल्याचा बनाव केला. त्यानंतर जुलै व ऑगस्ट महिन्यात मुलीला एका जुन्या घरात नेले. .तेथे आई-वडिलांना मारून टाकण्याची धमकी देत तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे, तसेच हा प्रकार कोणालाही सांगू नये, अशी धमकीही दिल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.या घटनेनंतर भीती व बदनामीच्या धास्तीने पीडित मुलगी घरातून निघून गेली. तेथे एका व्यक्तीने तिला एका पोलिस ठाण्यात नेले. तेथील पोलिसांनी तिच्या पालकांशी संपर्क साधल्यानंतर मुलीने घडलेला प्रकार कुटुंबीयांना सांगितला. यानंतर पीडितेच्या आईने पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक सचिन शिंदे करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.