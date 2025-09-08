सातारा

Ganpati Visarjan 2025: 'फलटणला दगडफेक; १३ जणांना अटक', जिंती नाक्‍यावर दोन मंडळांच्‍या कार्यकर्त्यांचा राडा

Stone-Pelting Incident in Phaltan: शहर पोलिस ठाण्‍याच्‍या माहितीनुसार, हवालदार संदीप दिलीप लोंढे यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. जिंती नाका येथे शनिवारी दुपारी साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास शिवशक्ती आणि जयभवानी तरुण गणेश मंडळाचे कार्यकर्ते आपापसांत वाद घालत होते.
"Stone pelting at Jinti Naka in Phaltan; 13 arrested after clash between two mandals."

फलटण: शहरातील जिंती नाका परिसरात शनिवारी दुपारी दोन गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तुफान राडा झाल्याची घटना घडली. पोलिसांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्यासमोरच एकमेकांवर दगडफेक करण्यात आली. याप्रकरणी फलटण शहर पोलिसांनी १३ जणांना अटक केली आहे, तर एका अल्पवयीन मुलाला ताब्‍यात घेतले आहे.

