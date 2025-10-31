फलटण : डॉक्टर युवती आत्महत्या प्रकरणातील संशयित, निलंबित पोलिस उपनिरीक्षक गोपाल बदने व ज्या ठिकाणी पीडित राहात होती, त्या घरमालकाचा मुलगा प्रशांत बनकर या दोघांनाही आज न्यायालयाने दोन दिवसांची वाढीव पोलिस कोठडी सुनावली. .फलटण येथील एका शासकीय रुग्णालयातील महिला डॉक्टरने ता. २३ ऑक्टोबरला पहाटे फलटण येथील एका हॉटेलमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली. याप्रकरणी डॉक्टरच्या भावाच्या फिर्यादीवरून उपनिरीक्षक बदने व प्रशांत बनकर यांच्यावर अत्याचार आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा फलटण शहर पोलिस ठाण्यात दाखल झाला आहे. .पोलिस पथकांनी प्रशांत बनकर (वय २९, रा. लक्ष्मीनगर, फलटण) यास पुणे येथील एका फार्म हाऊसवरून अटक केली होती. निलंबित बदने (वय ३५, मूळ रा. चांदापूर, जि. बीड, हल्ली रा. बिरदेवनगर, जाधववाडी, ता. फलटण) हा स्वतःहून फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्यात हजर झाला होता. त्या दोघांनाही दोन दिवसांची वाढीव पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.