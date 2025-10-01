Raghunathraje Naik-Nimbalkar: फलटण बाजार समिती कायम शेतकऱ्यांच्या पाठीशी : रघुनाथराजे नाईक-निंबाळकर; शेतकऱ्यांसाठी शिवभोजन योजना

फलटण: फलटण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या कायम पाठीशी उभे राहणार असल्याचे मत फलटण कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती रघुनाथराजे नाईक निंबाळकर यांनी व्यक्त केले. येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते. या वेळी आमदार रामराजे नाईक निंबाळकर, माजी आमदार दीपक चव्हाण, सातारा जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संजीवराजे नाईक निंबाळकर, पंचायत समितीच्या माजी सभापती रेश्मा भोसले, फलटण तालुका दूध संघाचे अध्यक्ष धनंजय पवार व संचालक उपस्थित होते..धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...रघुनाथराजे म्हणाले, की बाजार समिती नेहमी शेतकऱ्यांच्या हित पाहून कार्य करत आहे. स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना अभ्यासिका उपलब्ध करून दिली आहे. आपला शेतमाल घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्याला शिवभोजन योजना सुरू आहे. मार्केट कमिटीचे एकूण १२ पेट्रोल पंप मंजूर असून, त्यापैकी प्रत्यक्षात पाच कार्यान्वित आहेत. शेतकऱ्यांना एसएमएसद्वारे बाजारभाव सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे..संपूर्ण परिसर सीसीटीव्हीच्या कार्यकक्षेत आहे, तसेच मार्केट यार्ड फलटण येथे महाराजा प्रतापसिंह मालोजीराव फार्मर्स मल्टिस्पेशलिस्ट हॉस्पिटलचे काम प्रगतिपथावर आहे. ॲड. विश्वंभर झिरपे तालुका लघुपशुसंवर्धन चिकित्सालयाचे बांधकाम पूर्ण व पशुवैद्यकीय सेवा सुरू केली आहे. समितीला आमदार निधी, खासदार निधी वापरता येत नाही. .Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....शासनाचे कोणतेही अनुदान भेटत नाही, तरीसुद्धा समिती ही नफ्यात आहे, तसेच शेळी मेंढी खरेदीचा उपबाजार तरडगाव येथे सुरू केला आहे. या वेळी संस्थेचे सचिव शंकरराव सोनवलकर यांनी संस्थेचा अहवाल वाचन केले. प्रशांत रणवरे यांनी सूत्रसंचालन केले. उपाध्यक्ष भगवानराव होळकर यांनी आभार मानले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.