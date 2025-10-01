सातारा

Raghunathraje Naik-Nimbalkar: फलटण बाजार समिती कायम शेतकऱ्यांच्या पाठीशी : रघुनाथराजे नाईक-निंबाळकर; शेतकऱ्यांसाठी शिवभोजन योजना

Commitment to Farmers: संपूर्ण परिसर सीसीटीव्हीच्या कार्यकक्षेत आहे, तसेच मार्केट यार्ड फलटण येथे महाराजा प्रतापसिंह मालोजीराव फार्मर्स मल्टिस्पेशलिस्ट हॉस्पिटलचे काम प्रगतिपथावर आहे. ॲड. विश्वंभर झिरपे तालुका लघुपशुसंवर्धन चिकित्सालयाचे बांधकाम पूर्ण व पशुवैद्यकीय सेवा सुरू केली आहे.
“Raghunathraje Naik-Nimbalkar announces Shiv Bhojan Yojana under Phaltan Market Committee to support farmers.”

फलटण: फलटण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या कायम पाठीशी उभे राहणार असल्याचे मत फलटण कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती रघुनाथराजे नाईक निंबाळकर यांनी व्यक्त केले. येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते. या वेळी आमदार रामराजे नाईक निंबाळकर, माजी आमदार दीपक चव्हाण, सातारा जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संजीवराजे नाईक निंबाळकर, पंचायत समितीच्या माजी सभापती रेश्मा भोसले, फलटण तालुका दूध संघाचे अध्यक्ष धनंजय पवार व संचालक उपस्थित होते.

