दुर्दैवी घटना ! 'शौचालयाच्या टाकीत पडून बालकाचा मृत्यू'; फलटण तालुक्यातील घटना, आईचा काळीज पळवटणारा आक्रोश..

फलटण : सरडे (ता. फलटण) येथे बांधकाम सुरू असलेल्या शौचालयाच्या टाकीत पडून साडेतीन वर्षांच्या बालकाचा मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी घडली. मन्वित बापू भोसले असे मृत्यू झालेल्या मुलाचे नाव आहे. दत्तात्रय करडे यांनी सरडे गावात मुख्य रस्त्याच्या बाजूला शौचालयाचे बांधकाम सुरू केले होते. शौचालयात सात फुटी खोल टाकी बांधण्यात आली होती. सोमवारी चारच्या सुमारास मन्वित खेळत टाकीजवळ गेला. शौचालयाच्या दरवाजामधून तो थेट टाकीत पडला. कुटुंबीयांनी शोधाशोध सुरू केल्यानंतर त्याच्यासोबत खेळणाऱ्या मुलाने तो पाण्यात पडल्याचे सांगितले. स्थानिक तरुणाने टाकीतून त्याला बाहेर काढले आणि पोटातून पाणी काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर फलटण येथे सरकारी रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. घटनेची माहिती मिळताच दत्तात्रय करडे कुटुंबीयांनी गावातून पळ काढला. मन्वितचा मृतदेह गावात आणल्यानंतर काही काळ तणावाचे वातावरण होते. पोलिस पाटील मनोज मोरे, सरपंच मंदा करडे यांना घटनेची माहिती झाल्यानंतर त्यांनी घटनास्थळी भेट दिली. सरडे ग्रामपंचायतीकडून संबंधित बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. दरम्यान, संबंधित बांधकामांवर कारवाई न झाल्यास आम्ही बांधकाम पाडणार असे मन्वितच्या कुटुंबीयांनी सांगितले. सोमवारी रात्री मन्वितच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.