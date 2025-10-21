Phaltan News: 'तहसील कार्यालयासमोर आंदोलकांची अंघोळ'; फलटण बाजार समितीच्या गाळे भाडेवाढीचा निषेध

फलटण : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने गाळ्यांची भाडेवाढ केली. या निर्णयाच्या निषेधार्थ गाळेधारकांनी सात दिवसांपासून तहसील कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे. याप्रश्नी प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज आंदोलकांनी दिवाळीची पहिली अंघोळ तहसील कार्यालयासमोर करून निषेध नोंदवला. .फलटण बाजार समितीने २००९ मध्ये ६०० रुपये महिन्याने असलेले गाळे भाडे हे २०२३ मध्ये १२५० रुपये केले आहे. हा निर्णय घेत असताना कृषी उत्पन्न बाजार समितीने गाळेधारकांना विचारात घेतले नाही. ही अन्यायकारक भाडेवाढ मागे घेण्यासाठी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष ॲड. नरसिंह निकम यांच्या नेतृत्वाखाली गाळेधारकांनी साखळी उपोषण सुरू केले. त्यास माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर व आमदार सचिन पाटील यांनी भेट देऊन पाठिंबा दिला. .याप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी पणन संचालक, पुणे यांच्या वतीने मंगळवार (ता. २८) बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला आंदोलकांनी बहिष्कार टाकला असून, या बैठकीला गाळेधारक हे उपस्थित राहणार नसून हा वाद हा मालक व भाडेकरू असा असल्याचे आंदोलनकर्ते यांनी पत्राद्वारे पणन संचालक यांना कळवले आहे. दरम्यान, आज तहसीलदार कार्यालयासमोर रस्त्यावर आंदोलकांनी दिवाळीची पहिली अंघोळ करून निषेध केला, तसेच बाजार समितीच्या विरोधात निषेध करण्यात आला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.