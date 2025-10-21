सातारा

Phaltan News: 'तहसील कार्यालयासमोर आंदोलकांची अंघोळ'; फलटण बाजार समितीच्या गाळे भाडेवाढीचा निषेध

Unique Agitation in Phaltan: फलटण बाजार समितीने २००९ मध्ये ६०० रुपये महिन्याने असलेले गाळे भाडे हे २०२३ मध्ये १२५० रुपये केले आहे. हा निर्णय घेत असताना कृषी उत्पन्न बाजार समितीने गाळेधारकांना विचारात घेतले नाही.
Traders in Phaltan protest the market rent hike with a symbolic bath outside the Tehsil Office; administration urged to act.

Traders in Phaltan protest the market rent hike with a symbolic bath outside the Tehsil Office; administration urged to act.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

फलटण : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने गाळ्यांची भाडेवाढ केली. या निर्णयाच्या निषेधार्थ गाळेधारकांनी सात दिवसांपासून तहसील कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे. याप्रश्नी प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज आंदोलकांनी दिवाळीची पहिली अंघोळ तहसील कार्यालयासमोर करून निषेध नोंदवला.

Loading content, please wait...
Satara
Phaltan
Rent
market cammeety
district
Protest
rates hike

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com