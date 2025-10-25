हवा तसा अहवाल देण्यासाठी पोलिसांचा दबाव, महिला डॉक्टरचे चार पानी पत्रात खळबळजनक आरोप

साताऱ्यात महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणाने खळबळ उडाली आहे. आत्महत्येआधी हातावर आणि चार पानी पत्रात महिला डॉक्टरनं अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. एखाद्या गुन्ह्यातील आरोपीच्या तपासणीसाठी तसंच पीडितांच्या शवविच्छेदनाचे अहवाल हवे तसे देण्यासाठी पोलीस आणि लोकप्रतिनिधींचा दबाव असायचा असं त्यात म्हटलंय. लोकप्रतिनिधी, त्यांचे दोन पीए आणि पोलीस यांच्याकडून छळ केला जात असल्याचे आरोप महिलेनं पत्रात लिहिलेत. आत्महत्येआधी हातावर पोलीस उपनिरीक्षक आणि घरमालकाच्या मुलाचं नाव महिला डॉक्टरनं लिहिलं होतं. पीएसआय आणि घरमालकाच्या मुलानं शारीरिक आणि मानसिक छळ करत अत्याचार केल्याचं तिने लिहिलंय.या प्रकरणी पीएसआय गोपाल बदने आणि घरमालकाचा मुलगा प्रशांत बनकर यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे..महिला डॉक्टरनं जून २०२५मध्ये उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. यामध्ये तिने एक लोकप्रतिनिधी, दोन पीए यांच्यासह आणखी काही जणांची नावे आहेत. पीए फोन करायचे आणि त्यावर लोकप्रतिनिधी बोलायचे असाही आरोप करण्यात आला आहे. नातेवाईकांनी आत्महत्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी केलीय. आपल्याला होत असलेल्या त्रासाची माहिती महिला डॉक्टरने बहिणीला दिली होती. त्यावेळी तिला करार संपल्यानंतर नोकरी सोडण्याबाबत बोलणं झाल्याचंही नातेवाईकांनी सांगितलं..Pune Crime : चारित्र्यावर संशय घेणाऱ्या पतीची गळा आवळून हत्या; महापालिका निवडणूक लढवण्याची सुरू होती तयारी.नीट परीक्षेत सर्वाधिक गुणांनी ती उत्तीर्ण झाली होती. वैद्यकीय अधिकारी परीक्षेतही तिला चांगले गुण मिळाले होते. तिच्याबाबत असा काही प्रकार घडेल असं वाटलं नव्हतं असंही नातेवाईकांनी म्हटलंय.या प्रकरणातील आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी नातेवाईकांनी केली आहे..महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणी पीएसआय गोपाल बदने याच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आलीय. या प्रकरणी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे आरोपी पोलिसावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर पोलीस अधीक्षकांनी गोपाल बदनेचं निलंबन केलं..कशावरून वाद?महिला डॉक्टर कार्यरत असलेल्या रुग्णालयात पोलीस गुन्ह्यातील संशयिताला अटक करून वैद्यकीय तपासणीसाठी नेत असतं. त्यावेळी हवा तसा अहवाल देण्यावरून त्यांच्यात वाद झाले होते. यावरून दोघांनीही एकमेकांविरोधात तक्रार केली होती. त्यानंतर डॉक्टर महिलेनं पोलीस उपअधीक्षकांकडे तक्रारही केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.