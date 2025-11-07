Satara Woman Doctor Case: 'फलटण डॉक्टर युवती आत्महत्या प्रकरणी अतिरिक्त अधीक्षकांसह सात जणांचे पथक'; पथकात नेमका काेणाचा समावेश..!

सातारा: फलटण येथील डॉक्टर युवती आत्महत्या प्रकरणातील विशेष तपास पथकाच्या अध्यक्षा तेजस्वी सातपुते यांनी सातारा, पुणे व सोलापूर ग्रामीणमधील एका अतिरिक्त अधीक्षकांसह सात जणांचे तपास पथक तयार केले आहे. .युवती आत्महत्या प्रकरणामध्ये राजकीय दबाव असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षांनी संपूर्ण राज्यातील वातावरण तापवले आहे. त्याचबरोबर बीड जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनीही तपासाबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणामध्ये राज्य राखीव पोलिस दलाच्या समादेशक तेजस्वी सातपुते यांची एसआयटी अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली. त्यानंतर श्रीमती सातपुते यांनी तातडीने साताऱ्यात येत प्रकरणाची संपूर्ण माहिती घेत कागदपत्रांची पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी या विशेष तपास पथकात सात जणांची नियुक्ती केली आहे..\rश्रीमती सातपुते यांनी या गुन्ह्याचा तपास पुणे ग्रामीणचे अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक गणेश बिराजदार यांच्याकडे दिला आहे. त्याचबरोबर त्यांना तपासात मदत करण्यासाठी सहायक तपासी अधिकारी म्हणून यापूर्वी हा तपास पाहत असलेले फलटणचे उपअधीक्षक विशाल खांबे, लोणावळा पोलिस ठाण्याचे सहायक निरीक्षक राहुल लाड, कऱ्हाड तालुका पोलिस ठाण्याचे सहायक निरीक्षक सखाराम बिराजदार, .सोलापूर ग्रामीणच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे सहायक निरीक्षक विशाल वायकर, सातारा तालुका पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक अभिजित गुरव, तसेच पुणे ग्रामीणच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे उपनिरीक्षक अभिजित सावंत यांची नियुक्त केली आहे. विशेष तपास पथकामध्ये अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमुळे डॉक्टर युवती आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासाला गती येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.