सातारा

Pachgani News: 'पाचगणीत पोलिसांचे संचलन'; नगरपालिकेसाठी दोन डिसेंबरला मतदान होणार

Pachgani police march: नगरपरिषद निवडणुकीत उमेदवार आणि मतदार या दोघांच्याही सुरक्षेसाठी आवश्यक ते सर्व उपाय करण्यात येत असून, पोलिसांनी कोणत्याही प्रकारच्या अनुचित प्रकारास आळा घालण्यासाठी विशेष पथके तैनात केली आहेत. पाचगणीतील निवडणूक शांततेत पार पडावी, या उद्देशाने पोलिसांचे संचलन विशेष महत्त्वाचे ठरले आहे.
Police Route March Conducted in Pachgani to Ensure Peaceful Municipal Voting

Police Route March Conducted in Pachgani to Ensure Peaceful Municipal Voting

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाचगणी : पाचगणी नगरपालिकेसाठी दोन डिसेंबरला मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरात कायदा, सुव्यवस्था आणि मतदारांमध्ये सुरक्षिततेची भावना दृढ करण्यासाठी पोलिसांनी आज संचलन (रुट मार्च) केले.

Loading content, please wait...
Satara
police
election
Security
district

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com