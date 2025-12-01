Pachgani News: 'पाचगणीत पोलिसांचे संचलन'; नगरपालिकेसाठी दोन डिसेंबरला मतदान होणार

पाचगणी : पाचगणी नगरपालिकेसाठी दोन डिसेंबरला मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरात कायदा, सुव्यवस्था आणि मतदारांमध्ये सुरक्षिततेची भावना दृढ करण्यासाठी पोलिसांनी आज संचलन (रुट मार्च) केले. .माेठी बातमी ! 'शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाडी'; सांगोल्यात उडाली खळबळ; रात्री उशिरापर्यंत तपासणी.पाचगणी शहराचा मुख्य मार्ग, गजबजलेली बाजारपेठ, पर्यटन क्षेत्रांसह संवेदनशील प्रभागांत हे पथसंचलन करून पोलिसांनी निवडणुकीसाठी आपली कडक सुरक्षा सज्जता दर्शवली आहे. हे संचलन सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दिलीप पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडले. यामध्ये स्थानिक पोलिस दलासोबत राज्य राखीव पोलिस दलाचे जवान आणि विशेष पथके सहभागी झाली होती..जुने पोलिस ठाणे, भीमनगर, नगरपालिका रोड, टेबललँड नाका, बसस्थानक, गावठाण, बाजारपेठ आणि छत्रपती शिवाजी महाराज चौक अशा मुख्य भागांतून हे संचलन झाले. पोलिसांच्या या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश मतदारांमध्ये विश्वास वाढवणे, निवडणूक प्रक्रिया शांततेत पार पाडण्यासाठी कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवणे आणि निवडणुकीच्या काळात कोणत्याही अनावश्यक गोंधळाला आळा घालणे हा आहे..संतापजनक घटना ! 'मंगळवेढ्यात बहिणींसमोर अश्लील कृत्य'; चौघांविरुद्ध गुन्हा, दाेघीजण घराच्या मागे गेल्या अन्... कडक गस्त आणि या संचलनामुळे शहरभर निवडणुकीच्या वातावरणात शिस्त आणि सुरक्षिततेची भावना अधिक दृढ होण्यास मदत मिळणार असल्याचे पोलिस प्रशासनाने स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.