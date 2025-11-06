Satara News:'सातारा जिल्ह्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या'; पोलिस अधीक्षकांचे रीडर सहायकांची मुंबई शहरला बदली

सातारा : जिल्ह्यातील पोलिस निरीक्षक व सहायक निरीक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत, तसेच जिल्ह्याबाहेर बदल्या झाल्या आहेत. पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांचे रीडर सहायक पोलिस निरीक्षक रवींद्र तेलतुंबडे यांची मुंबई शहर येथे बदली झाली आहे. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडूकर यांचे रीडर सहायक निरीक्षक वाय. के. धनवे यांची मुंबई येथील फोर्स वनला बदली झाली आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक वाय. के. चौधरी यांची नागपूर शहराला बदली झाली आहे. सातारा शहर पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचा कार्यभार सांभाळणारे सहायक निरीक्षक श्याम काळे यांची राज्य अन्वेषण विभागा पुणे येथे पदोन्नतीवर बदली झाली आहे..त्याचबरोबर भुईंज पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक रमेश गरजे यांची बदली मुंबईला झाली आहे; परंतु त्यांनी केलेल्या विनंती अर्जामुळे त्यांना पदोन्नतीवर सायबर पोलिस ठाण्याचा चार्ज देण्यात आला आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...याबरोबरच पोलिस निरीक्षक संदीप जगताप यांची पोलिस मुख्यालयातून फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्यात बदली झाली आहे, तर फलटण ग्रामीणचे पोलिस निरीक्षक हेमंत शहा यांची आर्थिक गुन्हे शाखेत बदली करण्यात आली आहे. गरजे यांच्या जागी मेढा येथील पोलिस ठाण्याचे पृथ्वीराज साठे यांची भुईंज पोलिस ठाण्यात बदली करण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.