Satara News:'सातारा जिल्ह्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या'; पोलिस अधीक्षकांचे रीडर सहायकांची मुंबई शहरला बदली

Reshuffle in Satara Police Force: अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडूकर यांचे रीडर सहायक निरीक्षक वाय. के. धनवे यांची मुंबई येथील फोर्स वनला बदली झाली आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक वाय. के. चौधरी यांची नागपूर शहराला बदली झाली आहे.
Satara Police Headquarters key officers including the SP’s reader and assistant transferred to Mumbai city under recent administrative orders.

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : जिल्ह्यातील पोलिस निरीक्षक व सहायक निरीक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत, तसेच जिल्ह्याबाहेर बदल्या झाल्या आहेत. पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांचे रीडर सहायक पोलिस निरीक्षक रवींद्र तेलतुंबडे यांची मुंबई शहर येथे बदली झाली आहे.

