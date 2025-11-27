सातारा

Satara Crime: 'पाेलिसांनी म्हसवडला कोयता गॅंगची काढली धिंड'; ‘नायक नहीं खलनायक हू मैं’, हत्यारांसह व्हिडिओ व्हायरल..

Mhaswad Koyta Gang: स्थानिक नागरिकांमध्ये वाढत्या भीतीमुळे पोलिसांनी गॅंगचे सदस्य शोधून काढले आणि त्यांना गावभर फिरवत लोकांसमोर उभे केले. असे कृत्य पुन्हा करणार नाही, याची ताकीद त्यांना देण्यात आली.
Police parading the Mhaswad Koyta Gang after their weapon-flaunting video went viral on social media.

म्हसवड : म्हसवड पालिकेच्या निवडणूक काळातच सोशल मीडियावर ‘नायक नहीं खलनायक हू मैं’, तसेच इतर प्रक्षोभक गाण्यांचे हत्यारांसह व्हिडिओ व्हायरल करून दहशत माजविणाऱ्या ‘गरुड गँग’मधील चौघांची पोलिसांनी धिंड काढली.

