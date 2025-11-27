Satara Crime: 'पाेलिसांनी म्हसवडला कोयता गॅंगची काढली धिंड'; ‘नायक नहीं खलनायक हू मैं’, हत्यारांसह व्हिडिओ व्हायरल..

म्हसवड : म्हसवड पालिकेच्या निवडणूक काळातच सोशल मीडियावर ‘नायक नहीं खलनायक हू मैं’, तसेच इतर प्रक्षोभक गाण्यांचे हत्यारांसह व्हिडिओ व्हायरल करून दहशत माजविणाऱ्या ‘गरुड गँग’मधील चौघांची पोलिसांनी धिंड काढली. .Satara IT Park:'सातारा जिल्ह्यात आयटी पार्क उभारणीचा मार्ग मोकळा';मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंच्या प्रयत्नांना यश; नागेवाडीतील जागा औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर .या कारवाईत कोयता, तलवारी यांसारख्या घातक हत्यारांसह चौघांना अटक करून म्हसवड पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. उत्कर्ष भागवत जानकर, सिद्धार्थ किरण रावळ, शंतनू विकास शीलवंत व आर्यन राहुल सरतापे अशी त्यांची नावे आहेत. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अक्षय सोनवणे यांना पळसावडे व म्हसवड येथील काही मुलांनी सोशल मीडियावर हत्यारांचे व्हिडिओ अपलोड करून त्यावर ‘नायक नहीं खलनायक हू मैं’ अशा पद्धतीचे प्रक्षोभक गाणी लावून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती मिळाली..त्यानुषंगाने श्री. सोनवणे यांनी गुन्हे प्रकटीकरण पथकासह म्हसवड, पळसावडे परिसरात संशयितांचा पाठलाग करून त्यांना ताब्यात घेतले. त्यावेळी त्यांच्याकडे तलवारी, कोयते यांसारखी घातक हत्यारे मिळून आली. याप्रकरणी संशयितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, म्हसवड पालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने ही मोठी कारवाई आहे. या संशयितांनी ज्या परिसरात आज दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, त्याच परिसरात त्यांना नेऊन पंचनामे केले. त्याचबरोबर लपवून ठेवलेली इतर हत्यारे ताब्यात घेण्यात आली. .कारवाईत पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर, पोलिस उपअधीक्षक रणजित सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अक्षय सोनवणे, पोलिस उपनिरीक्षक अनिल वाघमोडे, मैना हांगे, रूपाली फडतरे, अमर नारनवर, जगन्नाथ लुबाळ, अभिजित भादुले, नवनाथ शिरकुळे, राहुल थोरात, संतोष काळे, धीरज कवडे, सतीश जाधव, हर्षदा गडदे यांनी सहभाग घेतला..Railway Administration: 'मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्या पुणे जंक्शनऐवजी हडपसरपर्यंतच'; रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयामुळे प्रवाशांवर अन्याय...सोशल मीडियावर अशा पद्धतीने रिल्स व्हायरल करणे हा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे, तसेच दहशतीचे व्हिडिओ बनवून अपलोड करणे हे सुद्धा बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे या झालेल्या कारवाईच्या अनुषंगाने अशा पद्धतीचा प्रकार तरुणांनी करू नये.- अक्षय सोनवणे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.