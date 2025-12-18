Drugs Case: जावळी तालुक्यातील ड्रग्ज सापडलेल्या सावरीत पोलिसांची पुन्हा वर्दळ; पुण्याचे पथक दाखल, नेमकं काय कारण?

कास: सावरी (ता. जावळी) येथे मुंबई क्राइम ब्रँचने छापा टाकून एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग्जसह कच्च्या मालाचा ११५ कोटींचा साठा जप्त केला आहे. या कारवाईमुळे राज्यात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, आज पुन्हा पुणे पोलिस सावरीत दाखल झाले. त्यांनी जिथं ड्रग्ज बनवले जात होते, त्या जळक्या वाड्याची झाडाझडती घेऊन मुंबई क्राईम ब्रँचच्या छाप्यामधून शिल्लक राहिलेल्या काही वस्तू ताब्यात घेतल्या. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.अमली पदार्थांची बेकायदेशीर निर्मिती आणि त्याची राज्याबाहेर तस्करी होत असल्याची गोपनीय माहिती मुंबई पोलिसांना मिळाले. त्यामुळे सावरी येथे असलेल्या शेडवजा फॅक्टरीवर छापा टाकत एमडी ड्रग्जचे उत्पादन, तसेच कच्च्या मालाचा तब्बल ११५ कोटी रुपयांचा साठा जप्त केला आहे. या प्रकरणी तीन कारागीर आणि आणखी एका व्यक्तीला ताब्यात घेतले होते..दरम्यान, आज पुणे पोलिसांचे एक पथकाने सावरीतील जळक्या वाडा परिसरात दाखल झाले. त्यांनी मुंबई पोलिसांच्या कारवाईदरम्यान शिल्लक राहिलेला एक भरलेला रसायनांचा कॅन, प्लॅस्टिक ट्रे व दोन प्लॅस्टिकच्या मोठ्या साहित्य असलेल्या पिशव्या या ठिकाणाहून पुन्हा ताब्यात घेतल्या..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...वाईचे पोलिस उपअधीक्षक सुनील साळुंखे यांनीही आज जागा मालक गोविंद शिंदकर यांना गाडीतून संबंधित ठिकाणी आणत पाहणी केली. यावेळी मेढ्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुधीर पाटील उपस्थित होते. ही कारवाई अत्यंत गोपनीयतेने करण्यात येत असून, पोलिसांनी माध्यमांशी बोलण्यास नकार दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.