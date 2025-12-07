सातारा

Satara News: 'वाहतूक शिस्‍तीसाठी पोलिस ॲक्‍टिव्‍ह मोडवर'; रजतसागर कॉम्‍प्‍लेक्‍ससमोर नियम तोडून विरुद्ध दिशेने होणारी वाहतूक धोक्‍याची !

urban traffic indiscipline and safety concerns in heavy movement areas: सकाळ-संध्याकाळी व्यापारी हालचाल जास्त असल्याने या मार्गावर वाहतुकीचा ताण वाढतो. अनेक वाहनचालक वेळ वाचवण्यासाठी किंवा गर्दी टाळण्यासाठी उलट दिशेने जाण्याचा पर्याय निवडतात. मात्र यामुळे अपघाताची शक्यता दुप्पट होते.
Dangerous Wrong-Side Driving Sparks Police Crackdown in Prime City Area

सातारा : पोवई नाक्यावरून कामाठीपुरा, शाहूनगर भागात जाणारे नागरिक रजतसागर कॉम्‍प्‍लेक्‍समोरुन नो एन्ट्रीतून वाहने चालवत नियमांकडे सर्रास दुर्लक्ष करत होते. या प्रकारामुळे दोन्ही बाजूची वाहने एकत्र येत असल्याने हा मार्ग धोकादायक बनत चालला आहे. यावर आज वाहतूक पोलिसांनी बॅरिकेड लावून वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत, तसेच कठोर कारवाईचा फलक लावत वाहनचालकांना इशारा दिला आहे.

