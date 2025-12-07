सातारा : पोवई नाक्यावरून कामाठीपुरा, शाहूनगर भागात जाणारे नागरिक रजतसागर कॉम्प्लेक्समोरुन नो एन्ट्रीतून वाहने चालवत नियमांकडे सर्रास दुर्लक्ष करत होते. या प्रकारामुळे दोन्ही बाजूची वाहने एकत्र येत असल्याने हा मार्ग धोकादायक बनत चालला आहे. यावर आज वाहतूक पोलिसांनी बॅरिकेड लावून वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत, तसेच कठोर कारवाईचा फलक लावत वाहनचालकांना इशारा दिला आहे..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.राजपथ, बसस्थानक व इतर पाच ते सहा रस्त्याने येणारे वाहनचालक शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास वळसा मारून शाहूनगर, कामाठीपुरा, एसटी कॉलनी, गोडोली या भागांत जाण्यासाठी रजतसागर कॉम्प्लेक्समोरील रस्त्यावर विरुद्ध दिशेने वाहने नेतात. या प्रकारामुळे वायसी कॉलेजकडून येणारी भरधाव वाहने व नो एन्ट्रीतून आलेली वाहने यांची समोरासमोर धडक होऊन अपघाताचे प्रकार घडत आहेत..या परिसरातील अरुंद रस्ता, वाहनांची ये-जा आणि सकाळ कार्यालयासमोर वाढणारी गर्दीमुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण होत आहेत. या आधी अनेकदा वाहतूक पोलिसांनी संबंधित ठिकाणी दंडात्मक कारवाई केली होती, तसेच सूचना फलकही लावले होते. मात्र, वाहनचालकांना शिस्त लागत नव्हती. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांनी वाहनचालकांवर अंकुश ठेवण्यासाठी बॅरिकेड्स बसवले आहेत. यासोबतच कारवाईचा स्पष्ट इशारा देणारे फलकही लावले आहेत. यामुळे बेफिकीर वाहनचालकांचे आता उलट दिशेने जाण्याचे प्रमाण कमी होऊन अपघात टळणार आहेत..पोवई नाक्यावरून शाहूनगर भागात जाणारे वाहनचालक रजतसागर कॉम्प्लेक्ससमोरील रस्त्यावर विरुद्ध दिशेने जात असल्याने अनेकदा अपघाताच्या घटना घडल्या होत्या. त्यामुळे या ठिकाणी वाहनचालकांवर जरब बसण्यासाठी बॅरिकेड्स बसविले आहेत. वाहनचालकांनीही शिस्त पाळून नियमांचे पालन करावे.- अभिजित यादव, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, वाहतूक शाखा.Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .शंभर मीटरने किती पेट्रोल जाणारया मार्गात पेट्रोलची बचत करण्यासाठी दुचाकी, चारचाकी व रिक्षा चालकही विरुद्ध दिशेने येतात. नियमांचे पालन करण्यासाठी वाहनचालकांना केवळ १०० मीटर जाऊन पुढे जाऊन वळसा मारायचा आहे. मात्र, वाहनचालक बेशिस्तपणे वाहने घुसवत स्वत:चा जीव धोक्यात घालत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.