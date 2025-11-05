Manohar Shinde:'मनोहर शिंदेंच्या भाजप प्रवेशाची उरली औपचारिकता'; फडणवीसांच्यासमवेत बैठक; काँग्रेसच्या राजीनाम्यानंतर भूमिका जाहीर करणार

कऱ्हाड: काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे निकटवर्तीय व मलकापूरचे माजी उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांचा भाजपमध्ये प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईत श्री. शिंदे यांची सायंकाळी भेट झाली. त्यात विविध विषयांवर चर्चा झाल्याने श्री. शिंदे यांच्या भाजप प्रवेशावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रवेशाची केवळ औपचारिकता बाकी आहे. काँग्रेस पक्षाचा राजीनाम्यानंतर श्री. शिंदे कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून निर्णय जाहीर करणार असल्याचे समजते. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.मागील काही दिवसांपासून श्री. शिंदे भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याची चर्चा होती. आज आमदार डॉ. अतुल भोसले यांच्या मध्यस्थीने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा झाली. या वेळी सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी सविस्तर चर्चेनंतर श्री. शिंदे यांच्या पक्ष प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला. .या वेळी श्री. शिंदे यांनी विकासकामांच्या निधीची मागणी केली. त्याला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हिरवा कंदील दिला. पालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर श्री. शिंदे भाजप प्रवेश झाल्याने उद्या श्री. शिंदे काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा देण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून ते पक्ष सोडल्याचे जाहीर करतील, असे त्यांच्या निकटवर्तीयांनी सांगितले..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...संघर्षातून मिळालेल्या यशामुळे विकासाचे उद्दिष्ट व पक्षाचे संघटन वाढीसाठी प्रयत्न करत आहोत. त्यात साथ देणाऱ्या प्रत्येकाला आम्ही सोबत घेऊन वाटचाल करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यातून अनेकांचा प्रवेश होतो आहे. त्यांचे स्वागतच आहे.- अतुल भोसले, आमदार व जिल्हाध्यक्ष भाजप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.