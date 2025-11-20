सातारा

Satara Politics: काहींना न्याय देऊ शकलो नाही: खासदार उदयनराजे भोसले; नाराज असलेल्याबाबत नेमकं काय म्हणाले?

political dissatisfaction: आगामी निवडणूक पार्श्वभूमीवर हे विधान राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जात असून, पक्षातील अंतर्गत वातावरणावर त्याचा परिणाम होणार अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. खासदार उदयनराजे यांच्या या प्रामाणिक कबुलीने समर्थकांमध्ये सकारात्मक चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
सातारा: सर्व प्रभागांत भाजपच्या उमेदवारांना पॅनेल टू पॅनेल मतदान होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सर्वांनी कामाला सुरुवात करावी. निवडणुकीत प्रचारासाठी ज्यांना आमची आवश्यकता असेल तेथे आम्ही उपलब्ध आहोत. मनोमिलन असल्याने मी काहींना न्याय देऊ शकलेलो नाही. त्यामुळे नाराज न होता सर्वांनी एकदिलाने काम करून मनोमिलनाच्या सर्व जागा निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केले.

