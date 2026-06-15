Satara Sangli Election: सातारा-सांगली निवडणुकीत मोठा सस्पेन्स! राष्ट्रवादीची नाराजी उघड, भाजपला मित्रपक्षांची साथ मिळणार का?

सातारा : सातारा-सांगली स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज साताऱ्यात झालेल्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस सदस्यांनी भाजपविरोधात नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र, निवडणुकीबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांना देण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषद पदाधिकारी निवडीवेळी झालेल्या वादानंतर महायुतीत निर्माण झालेली दरी अद्याप कायम असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत भाजपला राष्ट्रवादी आणि शिवसेना साथ देणार का? याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...या निवडणुकीत महायुतीकडून भाजपचे धैर्यशील कदम, तर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून अभयसिंह जगताप रिंगणात आहेत. जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी निवडीवेळी झालेल्या राड्यानंतर जिल्ह्यात महायुतीत दरी पडली होती..महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस व एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना या निवडणुकीत भाजपला मदत करणार का? याबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे. त्यातच पालकमंत्री शंंभूराज देसाई यांनी देखील शिवसेना म्हणून महायुतीच्या कुठल्याही बैठकीला हजेरी लावली नाही, तसेच या निवडणुकीच्या रणसंग्रामात महायुतीच्या एकाही बैठकीला दोन्ही पक्षांचे कुणीही उपस्थित नव्हते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील राड्याचा वचपा काढला जाणार का? याची उत्सुकता आहे. या बैठकीला खासदार नितीन पाटील, जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब सोळसकर, प्रभाकर देशमुख, प्रदीप विधाते, उदयसिंह उंडाळकर, अनिल देसाई, उदय कबुले व जिल्हा परिषद सदस्य उपस्थित होते..Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.झेडपीतील घटनेबद्दल भावना तीव्रदोन दिवसांपूर्वी महायुतीच्या बैठकीसाठी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांचा फोन आला होता. मात्र, आधी सदस्यांशी चर्चा करतो, असे त्यांना सांगितले. आजच्या बैठकीत जिल्हा परिषद पदाधिकारी निवडीवेळी झालेल्या घटनेबद्दल सदस्यांनी भावना व्यक्त केल्या. भाजपकडून आम्हाला सन्मानाची वागणूक मिळत नसल्याचे मत सदस्यांनी व्यक्त केले. सदस्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे. या निवडणुकीत काय भूमिका घ्यायची, याबाबत सदस्यांनी आपल्याला सर्वाधिकार दिल्याचे मकरंद पाटील यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.