Ramraje Naik-Nimbalkar: नार्को चाचणी त्यांची त्यांनीच करावी: रामराजे नाईक-निंबाळकर; एकाही घटनेच्या मागे मी आहे, सिद्ध करून दाखवा

सातारा : मी रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्यावर कोणतेही आरोप केलेले नाहीत. जनाधार नसल्यामुळे त्यांनी कालचा तथाकथित इव्हेंट केला. नार्को चाचणी त्यांची त्यांनीच करावी, मी प्रश्न काढून देतो. आमची नार्को चाचणी जवळ आली आहे, इलेक्शनमध्ये जनताच ठरवेल. खंडणी, प्रशासनावर दबाव टाकून कारस्थान रचत त्यांनी सर्वसामान्यांना हैरान करून सोडले आहे. याला मी शेवटपर्यंत विरोध करणार, अशी स्पष्ट भूमिका विधान परिषदेचे माजी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना मांडली..डॉक्टर युवतीच्या आत्महत्येनंतर माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्यावर आरोप होत आहेत. या सर्व आरोपांना उत्तर देण्यासाठी त्यांनी काल जाहीर पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यामध्ये या सर्व आरोपांमागे रामराजे असल्याचा दावा त्यांनी केला होता, तसेच नार्को टेस्टला तयार राहण्याचे आव्हान दिले होते. त्याला रामराजे यांनी आज पत्रकार परिषदेत उत्तर दिले..रामराजे म्हणाले, ''रणजितसिंह मला नार्को टेस्टचे आव्हान देतात; परंतु मी त्यांच्यावर कोणताच आरोप केला नाही. मग, माझ्या टेस्टची मागणी कशाला करायची?पान आगवणेंच्या मुलींचा आत्महत्येचा प्रयत्न, ननावरे दांपत्याची आत्महत्या, डॉक्टर युवतीची आत्महत्या असो किंवा मुकादमांना उचलून आणून मारहाण करायला मी लावले का? या घटनांचा मी कसा मास्टरमाइंड असेन? एकाही घटनेच्या मागे मी आहे, हे सिद्ध करून दाखवावे. त्यामुळे कशाला टेस्ट करायची. त्यांना करायची असेल तर त्यांनी ती करावी. मी प्रश्न काढून देतो. त्यानंतर मग माझे बघू.'' .ते म्हणाले, ''नार्को टेस्ट व दुग्धाभिषेक हा एक स्टंट आहे. मुळात त्यांना जनाधार नाही. कालची माणसे जमली ती सध्या निघालेल्या माणसे जमविण्याच्या एका शास्त्राने आणली. या कार्यक्रमाच्या व्हिडीओखालील प्रतिक्रिया पाहिल्या, तरी सगळे स्पष्ट होते. फलटणच्या जनतेचा आमच्या घराने १२०० वर्षे सांभाळ केला आहे. आता आमच्यावर ती जबाबदारी आहे. आमच्या लोकांना आम्ही बरबाद होऊ देणार नाही. हे महाराष्ट्राच्या जनतेला स्पष्ट सांगतो.''.धस यांची एसआयटी चौकशी कराउपअधीक्षक धस यांच्याकडून अवैध धंदेवाले, वाळू धंदेवाले सर्वांकडून हप्ते घेतले जात होते. एकालाही सोडले नाही. मुकादमांवर दाखल केलेल्या केसेस त्यांनीच दाखल केल्या आहेत. फॉरमॅट तयार करून ठेवला होता. फक्त नाव बदलायची व सही करायची. फलटण तालुक्याची यामुळे बदनामी झाली आहे. त्यामुळे धस यांच्या एकंदर कारकिर्दीची एसआयटीमार्फत चौकशी झाली पाहिजे. याबाबत मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलणार आहे, असेही त्यांनी नमूद केले..ही तर विकृतीरामराजे म्हणाले, ''आगवणे कोणाचा कार्यकर्ता, कोणत्या पार्टीतून उभा होता. त्यांच्या त्यांच्यात जे झाले त्याचा मास्टमाइंड मी कसा? आगवणे यांची पत्नी व रणजित यांची क्लिप कधीच माझ्याकडे आली होती. मी राजकारण केले नाही. त्यांच्या मुलीला आत्महत्या मीच करायला लावली, तसेच ती आत्महत्या खोटी होती असे कोण म्हणत असेल, तर याला विकृतीच म्हणावी लागेल. मुळात त्या मुली आमच्या हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिटच नव्हत्या. आत्महत्येचा प्रयत्न केलेल्या मुलींना मदत करणे हे माणुसकीला धरून आहे, की नाही हे लोकांनी ठरवावे.''.