Wai Municipal Corporation: 'वाईत महायुतीतील मित्रपक्षांची वेगळी युती'; पालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारांची चाचपणी, तिरंगी लढतीची शक्यता?

वाई : पालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील व खासदार नितीन पाटील यांचे शहरातील वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी महायुतीतील भाजप, शिवसेना व आरपीआय (आठवले गट) या मित्रपक्षांनी वेगळी युती करून रिंगणात उतरण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी कोणी- किती जागा लढवायच्या, तसेच तिन्ही पक्षात योग्य उमेदवारांची चाचपणी करण्याच्या जोरदार हालचाली सुरू आहेत..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.दरम्यान, राष्ट्रीय काँग्रेस व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष या महाविकास आघाडीतील पक्षांनीही निवडणुकीची तयारी सुरू केल्याने पालिका निवडणुकीत तिरंगी लढत होणार असल्याचे चित्र दिसून येते. शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष रणजितसिंह भोसले यांनी पत्रकार घेऊन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली बाळासाहेबांची शिवसेना पालिका निवडणुकीत उतरणार असून, महायुतीतील मित्र पक्ष भाजपसोबत युती करण्यासाठी चर्चा केली आहे. त्याबाबत दोन दिवसांत निर्णय होईल, असे स्पष्ट केले..श्री. भोसले म्हणाले, ‘‘उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी शहरासाठी २२ कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेसह सांडपाणी शुद्धीकरण (एसटीपी) प्रकल्पासाठी, तसेच पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून शहरातील विविध विकासकामांसाठी निधी मंजूर झाला आहे. त्याचा संघटना बळकट करण्यासाठी लाभ होत आहे.’’ आज भाजप प्रांतिक सदस्य माजी आमदार मदन भोसले व तालुकाध्यक्ष दीपक ननावरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत भाजप व शिवसेना युतीबाबत सविस्तर चर्चा झाली असून, पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंद दिघे यांचा विचार जोपासणारा आमचा पक्ष असून, विधानसभा निवडणुकीत निष्ठेने व प्रामाणिकपणे महायुतीचे उमेदवार मंत्री पाटील यांचे काम केले असल्याने त्यांच्यासोबत युती करण्यासाठी बोलणी सुरू असल्याचे श्री. भोसले यांनी नमूद केले. या वेळी उपजिल्हा प्रमुख विकास शिंदे, तालुकाप्रमुख रवींद्र भिलारे, योगीराज फाळके, प्रताप भिलारे, गणेश सावंत, तुकाराम तुपे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते..ठाकरे गटाच्याही हलचालीदरम्यान, आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचीही पत्रकार परिषद झाली. यावेळी नवनियुक्त तालुका प्रमुख तेजस पिसाळ म्हणाले, ‘‘शिवसेना उपनेते नितीन बानगुडे- पाटील यांच्या आदेशानुसार आणि जिल्हा प्रमुख यशवंत घाडगे, उपजिल्हा प्रमुख संतोष शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचा वारसा जपत शिवसेना पक्ष घराघरांत पोहोचवण्यासाठी काम करत आहोत.’’.पालिका, तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महाविकास आघाडीतील मित्र पक्षांशी चर्चा करून स्वबळावर पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या वेळी शहर अध्यक्ष किरण खामकर व गणेश किर्दत उपस्थित होते..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...अनिल सावंत भाजपच्या वाटेवर?पालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजपमध्ये राष्ट्रवादीचा मोठा मासा गळाला लागला असून, शहरात मोठी राजकीय उलथापालथ होणार असल्याची शक्यता आहे. माजी नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांनी भाजपशी हात मिळवणी करून कमळ हाती घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात व समाज माध्यमावर सुरू आहे. याबाबत खात्री करण्यासाठी अनिल सावंत यांच्याशी संपर्क केला असता, तो होऊ शकला नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.