वाई शहर : तालुक्यात पश्चिमेकडील धरणग्रस्त जोरवाडी गावातील गरीब आदिवासी शेतकऱ्यांनी जिल्हा परिषद शाळेसाठी सात गुंठे जमीन विनामोबदला देऊन शिक्षणाप्रती आपली बांधिलकी जोपासली आहे. स्वतःची आर्थिक परिस्थिती बेताची असतानाही मुलांच्या शिक्षणासाठी जमिनीचे दान करून या शेतकऱ्यांनी समाजासमोर दातृत्वाचा आदर्श निर्माण केला आहे. .Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.जोरवाडी (ता. वाई) गावातील जिल्हा परिषद शाळेसाठी गरीब, आदिवासी शेतकऱ्यांनी सात गुंठे जागा विनामोबदला देऊन शिक्षणासाठी गरिबांचे दातृत्व दाखवून दिले आहे. जोरवाडीतील सातवीपर्यंतच्या शाळेची शासनाच्या आदर्श शाळा उपक्रमात निवड झाली. इमारत बांधकामासाठी जागेची निकड मुख्याध्यापिका शुक्ला भिलारे- पाटील, त्रिवेणी पिंपळे, संजय निकम, सुप्रिया मुटके, राहुल शेळके या शिक्षकांनी ग्रामस्थांना वेळोवेळी बोलून दाखवली. .गावातील कष्टकरी, आदिवासी शेतकऱ्यांना तुटपुंजी जमीन. शेतीत फक्त खरिपात भात, नाचणीचे उत्पादन आणि उरलेले आठ महिने क्षेत्र महाबळेश्वरमार्गे डोंगर चढून-उतरून मोलमजुरी, हॉटेलमध्ये वेटरची कामेच पिढ्यानपिढ्या नशिबी. अत्यल्प भूधारक, गरीब ग्रामस्थच गावात बहुतांश. शिवाय दोन्ही बाजूस क्षेत्र महाबळेश्वरचे, कमळगडाचे नैसर्गिक सानिध्य, दाट वृक्षराजीसमोर बलकवडी जलाशयाचा रमणीय जलाशय, ‘डॅम व्ह्यू’ यामुळे हॉटेल, निसर्ग पर्यटनासाठी पूरक, समृद्ध परिसर असल्याने एका गुंठ्याचा दर काही लाखात आहे. .जागा-जमिनीला मागणीही चांगली. मात्र, शिक्षणातून पुढच्या पिढ्यांचे तरी आशादायक भविष्य घडावे, यासाठी शेतकरी तुकाराम चिमाजी यादव, किसन बाबूराव यादव, चंद्रकांत राजू यादव, बबन रामा कोळी, धोंडीबा रामा कोळी, सदू राजू यादव यांनी त्यांच्या मालकीची वडिलोपार्जित सात गुंठे शेतजमीन शाळेसाठी विनामोबदला दिली..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.बक्षीसपत्राची नोंदणी दुय्यम निबंधक कार्यालयात पूर्ण झाली. गटविकास अधिकारी नारायण घोलप, गटशिक्षणाधिकारी हर्षवर्धन मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा परिषदेसाठी प्रशासक राहुल हजारे, ग्रामपंचायत अधिकारी विठ्ठल संकपाळ यांच्याकडे मालकी हक्क सुपूर्द झाले. ग्रामस्थ नारायण सपकाळ, चिमाजी यादव, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्षा सीताबाई साळेकर यांनी जागा मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क ग्रामपंचायतीतून भरण्यात आले. हस्तांतरणासाठी दुय्यम निबंधक ओंकार पवार, प्रकाश बाबर यांचे साहाय्य मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.