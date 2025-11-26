Karad Politics: बाळासाहेब पाटील-उंडाळकर गट एकत्र? : पालिका निवडणुकीत जुळताहेत कऱ्हाडची समीकरणे, बॅनरवर ॲड. उंडाळकरांचे छायाचित्र..

-हेमंत पवारकऱ्हाड : सुमारे चार वर्षांपूर्वी झालेल्या जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीने कऱ्हाड तालुक्यातील राजकीय समीकरणे बदलली. त्यावेळी माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील आणि आमदार डॉ. अतुल भोसले यांचे गट एकत्र आले होते, तर ॲड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांचा गट पाटील यांच्यापासून दुरावला. मात्र, पालिका निवडणुकीसाठी पाटील-उंडाळकर गट एकत्र येताना दिसत आहे. .Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...लोकशाही आघाडी आणि यशवंत विकास आघाडीच्या प्रचाराचा प्रारंभ पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या उपस्थितीत झाला. त्यानंतरच्या प्रचार फेरीत पालकमंत्री देसाई यांच्याबरोबर माजी मंत्री पाटील, यशवंत विकास आघाडीचे राजेंद्र यादव उपस्थित होते. शहरातील चावडी चौकात ॲड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकरही त्यांच्यासोबत प्रचार रॅलीत सहभागी झाले. त्यामुळे पाटील-उंडाळकर गट एकत्र येण्यासाठी पालिका निवडणूक निमित्त ठरल्याचीही चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे..तालुक्याच्या राजकारणात माजी मंत्री (कै.) विलासराव पाटील-उंडाळकर आणि ज्येष्ठ नेते (कै.) पी. डी. पाटील यांनी एकमेकांना अनेकदा साथ देत दबदबा कायम ठेवला. पंचायत समितीवरही या दोन्ही गटांचीच सत्ता होती. जिल्हा बॅंकेची निवडणूक चार वर्षांपूर्वी झाली. सोसायटी गटातून अनेक वर्षे माजी मंत्री (कै.) विलासराव पाटील-उंडाळकर यांनी प्रतिनिधित्व केले. त्यांच्यानंतर बॅंकेच्या निवडणुकीत ॲड. उदयसिंह पाटील यांनी सोसायटी गटातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्याचवेळी जिल्ह्यात राष्ट्रवादी सक्षम असल्याने माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना सोसायटी गटाची उमेदवारी दिली. त्यामुळे माजी मंत्री पाटील व ॲड. उंडाळकर यांच्यात लढत झाली. माजी मंत्री पाटील यांना भाजपचे डॉ. अतुल भोसलेंनी साथ दिली, तर माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्यासोबत असणाऱ्या ॲड. उंडाळकर यांच्यासाठी श्री. चव्हाण यांनीही या निवडणुकीत थेट भाग घेतला नाही. ॲड. उंडाळकर यांच्या विरोधात लढत देऊन माजी मंत्री पाटील यांनी निवडणूक जिंकली. त्यावेळपासून उंडाळकर गट हा पाटील गटापासून दुरावला गेला. जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीमुळे कऱ्हाड तालुक्यातील राजकीय समीकरणे बदलली..त्यादरम्यान झालेल्या बाजार समिती निवडणुकीतही भोसले-पाटील यांनी उंडाळकर गटाविरोधात पॅनेल उभे केले. त्यावेळी माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी फिल्डवर उतरून ॲड. उंडाळकरांना साथ दिली. बाजार समिती निवडणुकीत ॲड. उंडाळकर यांना यश मिळाले. मात्र, त्यामुळे पाटील-उंडाळकर गटातील दरी खूपच वाढली. त्यानंतर विधानसभेलाही तेच समीकरण राहिले. त्यामुळे भविष्यात पाटील-उंडाळकर गट लवकर एकत्र येईल, अशी शक्यताच नव्हती. मात्र, पालिकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने बऱ्याच कालावधीनंतर पाटील-उंडाळकर गटाचे समीकरण जुळून येत असल्याचे चित्र दिसत आहे..पालिका निवडणुकीपूर्वी आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी माजी मुख्यमंत्री चव्हाण, माजी मंत्री पाटील, यशवंत विकास आघाडीचे प्रमुख राजेंद्र यादव यांचे समर्थक असलेल्या माजी नगरसेवकांना भाजपवासी केले. आमदार डॉ. भोसले यांच्या या कृतीमुळे माजी मंत्री पाटील आणि यशवंत विकास आघाडीचे नेते यादव हे एकत्र आले. त्यांनी भाजपविरोधात लोकशाही आघाडी आणि यशवंत विकास आघाडीच्या माध्यमातून एकत्र येऊन आव्हान उभे केले आहे. या आघाड्यांच्या एकत्रित प्रचाराचा प्रारंभ येथील दत्त चौकात पालकमंत्री देसाई यांच्या उपस्थितीत झाला. .त्यानंतर दोन्ही आघाड्यांच्या नेत्यांनी शहरातून प्रचार फेरी काढली. त्यात पालकमंत्री देसाई, माजी मंत्री पाटील, यशवंत विकास आघाडीचे राजेंद्र यादव, विजय यादव यांच्यासह सर्व नेते, कार्यकर्ते, उमेदवार सहभागी झाले. रॅली शहरातील चावडी चौकात गेल्यावर उघड्या जीपमध्ये असलेल्या पालकमंत्री, माजी मंत्री, यादव यांच्यासमवेत ॲड. उदयसिंह पाटीलही सहभागी झाले. अनेक वर्षांनंतर पहिल्यांदाच पाटील यांच्यासोबत ॲड. उंडाळकर हे एकत्र आले. पालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने एकत्र आलेले पाटील-उंडाळकर हे आगामी निवडणुकीसाठीही एकत्रच राहतील, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...आघाड्यांच्या बॅनरवर ॲड. उंडाळकरांचे छायाचित्रपालिका निवडणुकीसाठी भाजपविरोधात लोकशाही आघाडी आणि यशवंत विकास आघाडी एकत्र आली आहे. या दोन्ही आघाड्यांच्या नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. त्या पत्रकार परिषदेत लावलेल्या बॅनरवर माजी मंत्री पाटील यांच्या व यशवंत आघाडीच्या बॅनरवर पहिल्यांदाच ॲड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांचे छायाचित्र लावले होते. त्याची विचारणा दोन्ही आघाडीच्या नेत्यांना केल्यावर त्यांनी आम्ही समविचारींना बरोबर घेऊन निवडणूक लढवत आहोत, अशी टिपणी केली. मात्र, दोन्ही आघाड्यांच्या बॅनरवरील उंडाळकरांच्या छायाचित्रामुळे पाटील-उंडाळकर गट एकत्र येत असल्याबाबत राजकीय चर्चा होती. त्याचे प्रत्यंतर आघाड्यांच्या प्रचार रॅलीत आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.