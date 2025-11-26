सातारा

Karad Politics: बाळासाहेब पाटील-उंडाळकर गट एकत्र? : पालिका निवडणुकीत जुळताहेत कऱ्हाडची समीकरणे, बॅनरवर ॲड. उंडाळकरांचे छायाचित्र..

Karad Municipal Elections: बॅनरमुळे सुरु झालेल्या चर्चांवर अद्याप अधिकृत भूमिका व्यक्त करण्यात आलेली नसली, तरी दोन्ही बाजूंतील काही पदाधिकाऱ्यांमध्ये हालचाली वाढताना दिसत आहेत. येत्या काही दिवसांत कऱ्हाडची राजकीय समीकरणे अधिक स्पष्ट होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Karad city banner featuring Adv. Undalkar that fueled speculation of a Balasaheb Patil–Undalkar alliance in the upcoming municipal elections.

Karad city banner featuring Adv. Undalkar that fueled speculation of a Balasaheb Patil–Undalkar alliance in the upcoming municipal elections.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-हेमंत पवार

कऱ्हाड : सुमारे चार वर्षांपूर्वी झालेल्या जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीने कऱ्हाड तालुक्यातील राजकीय समीकरणे बदलली. त्यावेळी माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील आणि आमदार डॉ. अतुल भोसले यांचे गट एकत्र आले होते, तर ॲड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांचा गट पाटील यांच्यापासून दुरावला. मात्र, पालिका निवडणुकीसाठी पाटील-उंडाळकर गट एकत्र येताना दिसत आहे.

Loading content, please wait...
Satara
karad
political
Balasaheb patil
district
Maharashtra Politics
Municipal election
Mahayuti alliance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com